إصابة وزيرة إسرائيلية بفيروس (كورونا)

الوزيرة الإسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بإصابة وزيرة الهجرة والاستيعاب، بنينا تامانو-شطا، بفيروس كورونا المستجد.



وأوضحت أن تمانو-شطا، السياسية من أصول إثيوبية التي تنتمي إلى تحالف "أزرق-أبيض" برئاسة وزير الدفاع، بني غانتس، خضعت لفحص خاص للكشف عن فيروس كورونا أعطى نتائج إيجابية، وهي الآن قيد الحجر الصحي.



وأوضحت أن وزيرة الهجرة والاستيعاب زارت مقر الكنيست الإسرائيلي لآخر مرة يوم 19 أغسطس، وكانت لديها اتصالات مباشرة بعدد من النواب.



وخلال جلسة للجنة الشؤون المالية في البرلمان أقيمت اليوم طلب رئيسها، ميكي ليفين، من بعض النواب المنتمين إلى "أزرق-أبيض" مغادرة المبنى نظرا لاتصالهم بتمانو-شطا.



وأكد متحدث باسم الكنيست أنه سيواصل "تحقيقا وبائيا" في القضية بالتنسيق مع ممثلين عن وزارة الصحة الإسرائيلية.