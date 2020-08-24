دولي

إدارة (تويتر) توسم تغريدة لترامب بعلامة "تضليل"

إدارة (تويتر) توسم تغريدة لترامب بعلامة "تضليل"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وسمت إدارة موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعلامة تشير إلى أنها تحتوي على "معلومات مضللة".

وبخطوتها هذه ردت إدارة "تويتر" على تغريدة لترامب انتقد فيها مجدداً أعضاء الحزب الديمقراطي بسبب دعوتهم المواطنين للتصويت في انتخابات الرئاسة يوم 3 تشرين ثاني/نوفمبر المقبل، عبر البريد. واعتبر ترامب أن استخدام صناديق البريد في الشوارع من أجل إجراء التصويت بهذه الطريقة قد يؤدي إلى "عواقب كارثية" بالنسبة للعملية الانتخابية.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن صناديق البريد لا يتم تطهيرها كما ينبغي في ظل جائحة كورونا، فيما أشارت إدارة "تويتر" بهذا الصدد إلى أن رسالة ترامب تحتوي على معلومات صحية مضللة من شأنها "ثني الناخبين عن المشاركة في الاقتراع". مع ذلك فقد أشارت الإدارة إلى أن التغريدة المذكورة لن يتم حجبها، وفقا لسياسة الموقع، "نظرا لأهميتها للمناقشة".

وسبق لإدارة "تويتر" أن وسمت أكثر من مرة، بعض تغريدات ترامب، بعلامة تفيد بأنها تنتهك القواعد التي تحظر تبرير العنف.

وخلال الأشهر الأخيرة، انتقد ترامب كثيرا الاقتراع بالبريد، معتبرا أن هذا الأسلوب لا يسمح باستعراض نتائج الانتخابات بسرعة ودقة. 

وأوضح أنه يتحدث عن خطورة غش على نطاق واسع وتزوير بطاقات اقتراع واحتمال تصويت الأشخاص الذين لا حق لهم بالمشاركة في الانتخابات.

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