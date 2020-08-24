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المغرب تكشف موقفها من التطبيع مع إسرائيل

المغرب تكشف موقفها من التطبيع مع إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المغرب، الأحد، موقفها من التطبيع مع إسرائيل، خاصة في ظل التقارير التي تتحدث عن تحركات أمريكية لإبرام اتفاق سلام بين إسرائيل والمغرب على غرار الاتفاق الإماراتي.


وقال رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني السادس عشر لحزب العدالة والتنمية: "نرفض كل تطبيع مع الكيان الصهيوني لأن ذلك يشجعه على انتهاك حقوق الفلسطينيين".

وأوضح أن المغرب ملكاً وشعباً يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني ويرفض أي محاولة للالتفاف عليها.

الجدير ذكره، أن وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين قال إنه من بين الدول العربية المرشحة لتوقيع اتفاق سلام مع بلاده، دول خليجية ودول عربية أفريقية، على رأسها المملكة المغربية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب سترسل اثنين من كبار المسؤولين إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع في محاولة للاستفادة من "الزخم" الناجم عن الاتفاق "التاريخي" بين إسرائيل والإمارات.

ونقلت عن ثلاثة دبلوماسيين قولهم إن وزير الخارجية مايك بومبيو وكبير مستشاري ترامب وصهره جاريد كوشنر، يخططان لزيارات منفصلة متعددة الدول إلى المنطقة في الأيام المقبلة، لدفع "التقارب العربي الإسرائيلي" في أعقاب صفقة "إسرائيل - الإمارات".

وقال الدبلوماسيون إن كوشنر يعتزم المغادرة في وقت لاحق من الأسبوع متوجها إلى إسرائيل والبحرين وعمان والسعودية والمغرب.

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