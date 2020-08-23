شؤون فلسطينية

ما تأثير سحب مصر لوساطتها بالقطاع على الأوضاع الميدانية وقرار السلم والحرب؟

ما تأثير سحب مصر لوساطتها بالقطاع على الأوضاع الميدانية وقرار السلم والحرب؟
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
تداولت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، بأن جمهورية مصر العربية، سحبت وساطتها لرأب الصدع بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، على أثر تدهور الأوضاع الأمنية خلال الفترة الماضية.

ولكن السؤال، ما أثر سحب مصر وساطتها على الوضع الميداني في قطاع غزة، وعلى قرار الحرب والسلم؟

أكد الدكتور فايز أبو شمالة، المحلل السياسي، لـ"دنيا الوطن"، أن الوساطة المصرية، وأي وساطة أخرى، هي قرينة باستجابة الاحتلال الإسرائيلي، لمطالب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال أبو شمالة: "لا أظن أن وجود الوفد المصري، سيحول دون التصعيد بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، ولا أعتقد أن غيابة سيفرض تهدئة".

وأشار المحلل السياسي، إلى أن الأمور في قطاع غزة، تأخذ منحى تصعيدياً، نتيجة التعنت الإسرائيلي والتشدد الفلسطيني، وبالتالي النتيجة هي التصعيد.

بدوره، أكد الدكتور مازن صافي، المحلل السياسي، لـ "دنيا الوطن"، أن جمهورية مصر العربية، لن تتخلى عن موقفها من القضية الفلسطينية، وبالتالي فإن حديث الصحافة الإسرائيلية، حول أن مصر سحبت الوساطة في قطاع غزة، لا علاقة له بالحقيقة.

وبين صافي أن الموقف المصري لا يحتاج إلى شهادة إسرائيلية، لافتاً إلى أنه لن يتخلى عن حماية الشعب الفلسطيني في السلم والحرب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مصر، عملت مراراً وتكراراً على وقف نزيف الدماء والتصعيد، واستطاعت في ظروف أصعب، مما هي عليه اليوم، إنهاء حالة التوتر الساخن.

وقال صافي: "إسرائيل تريد استباق نتائج الجهود المصرية، بمحاولة إرباك الموقف الفلسطيني، وتشديد الخناق على غزة، وهذا هو في حد ذاته، ترجمة إسرائيلية عن أزماتها الداخلية".

وأضاف: "إسرائيل تريد أن توتر الأمور في غزة إلى الحد الذي يمكنها أن تنتزع مطالب، يمكن أن تخمد بها أصوات الآلاف من الإسرائيليين، الذين يتظاهرون كل ليلة ضد المتطرف نتنياهو ويطالبونه بالرحيل.

ورأى المحلل السياسي، أن غزة أقرب إلى العودة لحالة الهدوء منه إلى العدوان، كما أن الجهود المصرية بجانب القطرية، سوف تفوت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي.

خالد صادق، المحلل السياسي، استبعد بدوره لـ "دنيا الوطن"، أن يكون هناك انسحاب للمصريين من الوساطة، لافتاً إلى أن هذه إشاعات يروجها الاحتلال الإسرائيلي، بهدف دفع المقاومة الفلسطينية للاستجابة لشروط الاحتلال.

وأشار صادق، إلى أن علاقة جمهورية مصر العربية، تاريخية مع الشعب الفلسطيني، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسحب وساطتها، كونها عنصراً فاعلاً في المنطقة، ويهمها أن يكون الوضع مستقراً في قطاع غزة.

وفي السياق، أوضح المحلل السياسي، أن المقاومة الفلسطينية دائماً ما تحافظ على علاقتها الطيبة مع جمهورية مصر العربية، ولا يمكن أن تغضب الوسطاء المصريين، لافتاً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يُعقد الأمور، ويحاول الضغط على فصائل المقاومة الفلسطينية؛ كي توقف عملية إطلاق البالونات الحارقة، وفعاليات الإرباك الليلي.

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