نتنياهو: إسرائيل ستوقع اتفاقيات سلام مع دول أخرى

بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، مساء اليوم الأحد، أنه سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، غداً الاثنين في القدس.



وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، أنه سيبحث مع بومبيو توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والعالم العربي، مشدداً على أن إسرائيل، ستوقع اتفاقيات سلام مع دول أخرى، وأعتقد أنه سيكون لدينا المزيد من الدول قريباً.



وقال: "من منطلق المسؤولية الوطنية، قررت الليلة قبول اقتراح التسوية لعضو (كنيست) رئيس لجنة الخارجية والأمن تسفي هاوزر بالموافقة على تأجيل موعد اعتماد الميزانية لمدة 100 يوم من منطلق المسؤولية الوطنية؛ لمنع الذهاب إلى الانتخابات"، لافتاً إلى أنه "حان وقت الوحدة وليس الانتخابات، دعونا نتحد ونعمل معًا لتحقيق أهداف إضافية".



ودعا نتنياهو حزب (يمينا) للانضمام إلى الائتلاف الحكومي، مشيراً إلى أنه يجب إيقاف الحكومة داخل الحكومة، لافتاً إلى أنه يفهم أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس وافق على الحل الوسط، الذي اقترحه هاوزر، وإذا عملنا معاً سيتم تنفيذ الخطط والاتفاقيات وهذا يعتمد عليه، مضيفاً بأنه ليس لديه أي نية لتعيين مدعٍ عام للدولة.