دولي

الصحة الفرنسية: نحو 5000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد

الصحة الفرنسية: نحو 5000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء يوم الأحد، أنها سجلت 4897 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا جديدا مقارنة بالرقم الذي تم الإعلان عنه يوم السبت عند 3602، وهو أعلى مستوى منذ أوائل أيار/ مايو، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت السلطات الصحية أن 4709 مرضى مصابون بـ(COVID-19) يقيمون حاليا في المستشفى، بما في ذلك 383 مريضا في وحدة العناية المركزة.

وأفادت بأنها سجلت حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن إجمالي ضحايا (كورونا) وصل إلى 30513 وفاة منذ بداية الوباء.

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