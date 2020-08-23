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الصحة اللبنانية: تسجيل 507 إصابات جديدة بـ(كورونا)

الصحة اللبنانية: تسجيل 507 إصابات جديدة بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
تراجع عدد إصابات فيروس (كورونا) في لبنان، اليوم الأحد، إلى مستوى 500 إصابة تقريبا، بعدما سجل معدلات قياسية لثلاثة أيام على التوالي تجاوزت 600 إصابة في اليوم.

وأعلنت ​وزارة ​الصحة​ اللبنانية​ في تقريرها اليومي، عن تسجيل 507 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 12698 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضحت أنه تم تسجيل 500 حالة إصابة بين المقيمين خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، وسبع حالات بين الوافدين، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 123.

ولفتت الوزارة إلى أنها أجرت 5328 فحصا مخبريا لكشف الإصابة بـ(كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 1757 فحصا في ​المطار​.

في غضون ذلك، بدت شوارع بيروت مهجورة بعد أن أعادت الحكومة فرض الإغلاق المرتبط بتفشي فيروس (كوفيد-19) يوم الجمعة، في أعقاب ارتفاع أعداد الإصابات بـ(كورونا).

وصدرت أوامر بإغلاق الأسواق ومراكز التسوق والصالات الرياضية، بينما تم حظر المناسبات الاجتماعية والتجمعات حتى 6 أيلول/ سبتمبر.

ويأتي الإغلاق في بيروت بعد احتجاجات مناهضة للحكومة في أعقاب الانفجارات التي هزت منطقة ميناء المدينة في 4 آب/ أغسطس، وأسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصا وإصابة الآلاف.

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