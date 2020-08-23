إصابة الزميلة صافيناز اللوح ووفاة والدتها بحادث سير

أصيبت الزميلة الصحفية، صافيناز اللوح، مساء اليوم الأحد، بحادث سير، فيما أعلن عن وفاة والدتها بذات الحادث.





وقال الناطق باسم وزارة الصحة، بغزة، أشرف القدرة، إن وحدة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، تتقدم بخالص التعازي من الزملاء الصحفيين: أحمد ومحمد وصافيناز اللوح بوفاة والدتهم قبل قليل بحادث سير.





وأضاف القدرة: "نسأل الله عز وجل، الشفاء العاجل للزميلة صافيناز بعد إصابتها في نفس الحادث".





وتتقدم "دنيا الوطن" بخالص العزاء للزميلة اللوح، كما تتمنى لها السلامة والشفاء العاجل.





رام الله - دنيا الوطن