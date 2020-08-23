شؤون فلسطينية

إصابة الزميلة صافيناز اللوح ووفاة والدتها بحادث سير

إصابة الزميلة صافيناز اللوح ووفاة والدتها بحادث سير
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيبت الزميلة الصحفية، صافيناز اللوح، مساء اليوم الأحد، بحادث سير، فيما أعلن عن وفاة والدتها بذات الحادث.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، بغزة، أشرف القدرة، إن وحدة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، تتقدم بخالص التعازي من الزملاء الصحفيين: أحمد ومحمد وصافيناز اللوح بوفاة والدتهم قبل قليل بحادث سير.

وأضاف القدرة: "نسأل الله عز وجل، الشفاء العاجل للزميلة صافيناز بعد إصابتها في نفس الحادث".

وتتقدم "دنيا الوطن" بخالص العزاء للزميلة اللوح، كما تتمنى لها السلامة والشفاء العاجل.

أخبار ذات صلة

قيادي فلسطيني: كيف لا يصل السولار لمحطة الكهرباء ويصل بنفس الوقت للمولدات التجارية؟

قيادي فلسطيني: كيف لا يصل السولار لمحطة الكهرباء ويصل بنفس الوقت للمولدات التجارية؟

الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل استعدادات جيش الاحتلال على حدود القطاع

الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل استعدادات جيش الاحتلال على حدود القطاع

فيديو: لحظة اقتراب الزورق الإسرائيلي من شواطئ بحر غزة اليوم

فيديو: لحظة اقتراب الزورق الإسرائيلي من شواطئ بحر غزة اليوم

الخارجية الفلسطينية: 230 حالة وفاة و5077 إصابة بـ (كورونا) بين جالياتنا بالعالم

الخارجية الفلسطينية: 230 حالة وفاة و5077 إصابة بـ (كورونا) بين جالياتنا بالعالم

هيئةالأسرى: أسرى قسم (1) في سجن الدامون يشتكون ظروفا اعتقالية قاسية وصعبة

هيئةالأسرى: أسرى قسم (1) في سجن الدامون يشتكون ظروفا اعتقالية قاسية وصعبة

الرئيس عباس يُقدم 500 شيكل لـ 830 طالباً متفوقاً بقطاع غزة

الرئيس عباس يُقدم 500 شيكل لـ 830 طالباً متفوقاً بقطاع غزة

الرئيس عباس يستقبل سفير فلسطين لدى الإمارات

الرئيس عباس يستقبل سفير فلسطين لدى الإمارات

شاهد: الاحتلال ينشر قبة حديدية إضافية على حدود القطاع

شاهد: الاحتلال ينشر قبة حديدية إضافية على حدود القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

إصابة الزميلة صافيناز اللوح ووفاة والدتها بحادث سير

إصابة الزميلة صافيناز اللوح ووفاة والدتها بحادث سير

هيئةالأسرى: أسرى قسم (1) في سجن الدامون يشتكون ظروفا اعتقالية قاسية وصعبة

هيئةالأسرى: أسرى قسم (1) في سجن الدامون يشتكون ظروفا اعتقالية قاسية وصعبة

الرئيس عباس يستقبل سفير فلسطين لدى الإمارات

الرئيس عباس يستقبل سفير فلسطين لدى الإمارات

شاهد: السياحة والآثار بغزة تواصل العمل في مشروع ترميم الكنيسة البيزنطية

شاهد: السياحة والآثار بغزة تواصل العمل في مشروع ترميم الكنيسة البيزنطية

هيئة الأسرى: الأسير المريض أبو شلوف يُعاني من هبوط بنبضات القلب

هيئة الأسرى: الأسير المريض أبو شلوف يُعاني من هبوط بنبضات القلب

قيادي بحماس: الرئيس عباس تعهد بالدعوة لاجتماع الأمناء العامين للفصائل والإطار القيادي

قيادي بحماس: الرئيس عباس تعهد بالدعوة لاجتماع الأمناء العامين للفصائل والإطار القيادي

أسرى قسم &#34;1&#34; بسجن (الدامون) يعانون ظروفاً اعتقاليةً صعبةً

أسرى قسم "1" بسجن (الدامون) يعانون ظروفاً اعتقاليةً صعبةً

منذ الصباح.. اندلاع 25 حريقاً بمستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

منذ الصباح.. اندلاع 25 حريقاً بمستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

منوعات

شاهد: الناشطة شهد القفاري تفضح رجل طلب منها زواج المسيار وتتعرض للهجوم

شاهد: الناشطة شهد القفاري تفضح رجل طلب منها زواج المسيار وتتعرض للهجوم

فصيحة: خالد أرغنتش مارس مع شقيقة زوجته افعال صادمة

فصيحة: خالد أرغنتش مارس مع شقيقة زوجته افعال صادمة

شاهد: فنان يطلق النار على قدمي حبيبته المغنية.. هكذا واستها ريهانا

شاهد: فنان يطلق النار على قدمي حبيبته المغنية.. هكذا واستها ريهانا

شاهد: محامي زوج هالة صدقي ينسحب من كل القضايا

شاهد: محامي زوج هالة صدقي ينسحب من كل القضايا

سجال جريء بين إليسا ووزيرة لبنانية يثير بلبلة

سجال جريء بين إليسا ووزيرة لبنانية يثير بلبلة

شاهد: أصالة تدافع عن نادين نسيب نجيم.. والأخيرة تردّ

شاهد: أصالة تدافع عن نادين نسيب نجيم.. والأخيرة تردّ

صور جديدة من حفل ميلاده وأحمد سعد يتحدث عن زفافه وخطته الطريفة

صور جديدة من حفل ميلاده وأحمد سعد يتحدث عن زفافه وخطته الطريفة

شاهد: أحمد الفيشاوي يٌقبل زوجته على الملأ وتعليقه يحدث ضجة

شاهد: أحمد الفيشاوي يٌقبل زوجته على الملأ وتعليقه يحدث ضجة

شاهد: داليا البحيري تكشف تفاصيل واقعة تعرضها للتحرش

شاهد: داليا البحيري تكشف تفاصيل واقعة تعرضها للتحرش

صور: رانيا منصور تحتفل بزفاف شقيقتها التوأم &#34;نورهان&#34;

صور: رانيا منصور تحتفل بزفاف شقيقتها التوأم "نورهان"

عربي

الصحة اللبنانية: تسجيل 507 إصابات جديدة بـ(كورونا)

الصحة اللبنانية: تسجيل 507 إصابات جديدة بـ(كورونا)

انفجار يستهدف رتلا منسحبا من قاعدة التاجي بالعراق

انفجار يستهدف رتلا منسحبا من قاعدة التاجي بالعراق

انفجار &#34;مجهول&#34; بمنطقة جبل لبنان.. ولا ضحايا

انفجار "مجهول" بمنطقة جبل لبنان.. ولا ضحايا

رئيس هيئة الشؤون الإسلامية الإماراتية: ترجمنا الأقوال إلى أفعال لعالم تسوده المحبة

رئيس هيئة الشؤون الإسلامية الإماراتية: ترجمنا الأقوال إلى أفعال لعالم تسوده المحبة