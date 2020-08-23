شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني: كيف لا يصل السولار لمحطة الكهرباء ويصل بنفس الوقت للمولدات التجارية؟

قيادي فلسطيني: كيف لا يصل السولار لمحطة الكهرباء ويصل بنفس الوقت للمولدات التجارية؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تساءل عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، عن مصدر السولار الذي يشغل المولدات الكهربائية التجارية في الوقت الذي تتوقف فيه محطة توليد كهرباء غزة بسبب نقص الوقود.

وقال العوض، في تصريح عبر فيسبوك: "الظلم والظلام يلف قطاع غزة جراء توقف محطة الكهرباء، فترهف السمع لتجد أصوات آلالاف مولدات تزأر تصم الآذان لتبيع الكهرباء للمواطن بسبعة أضعاف سعرها (٤شيكل) وسعرها الرسمي نصف شيكل".

وأضاف: "كيف لا يصل السولار للمحطة ويصل في نفس الوقت للمولدات؟ فهل بعد هذا الظلم ،، ظلم".

الجدير ذكره، أن قطاع غزة يشهد انقطاعا للتيار الكهربائي لساعات طويلة بعد توقف محطة توليد الكهرباء بسبب قرار اسرائيل وقف ادخال الوقود للقطاع.

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