الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل استعدادات جيش الاحتلال على حدود القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

تحدث إعلام الاحتلال الإسرائيلي، عن الاوضاع الامنية على الحدود مع قطاع غزة، والتي شهدت في الآونة والاخيرة، حالة من التوتر الشديد، جراء استمرار اطلاق البالونات الحارقة، والقذائف الصاروخية، تجاه مستوطنات الغلاف.



نقل موقع (واللا) الإسرائيلي، عن مصادر أمنية إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال لا يمكنه استبعاد احتمال الاضرار التي ستنجم عن تنفيذ عمليات اغتيال بحق قادة المقاومة الفلسطينية، والعودة لهذه السياسة؛ زاعمة بأنها ستعمل على ردع حركة حماس.



وذكر الموقع ذاته، أنه تقرر زيادة عدد رجال الإطفاء في منطقة النقب الغربي بغلاف غزة، وذلك فإطار تقييم الوضع المستمر في جيش الاحتلال الاسرائيلي.



وفي السياق، أوضح الموقع، أن قوات لواء (جفعاتي) العاملة على طول حدود قطاع غزة، تلقوا تعليمات باتخاذ إجراءات ضد البالونات الحارقة، لافتا إلى أنه وفقا لهذه التعليمات، فإنه في حالة رصد بالون حارق في الهواء، يجب محاولة ضربه بإطلاق الرصاص".



في الإطار، أكد الموقع، أن الجيش الاسرائيلي، عزز المنطقة الجنوبية، ببطارية قبة حديدة جديدة؛ خوفا من إطلاق قذائف صاروخية مكثفة من قطاع غزة على (أسدود) وحتى شمال المدينة.



وأشار إلى أنه تم وضع عدة خطوات للاستعداد لتدهور أمني على الحدود مع قطاع غزة؛ انسجاما مع الاستعدادات لاحتمال خوض حماس حرب استنزاف وعدم نجاح المستوى السياسي في التهدئة.



من جانبه، اكدت قناة (كان) الإسرائيلية، أن الجيش الاسرائيلي سيعزز مستوطنات غلاف غزة، بقوات دفاعية، جزء من الاستعدادات للتصعيد، بالإضافة إلى تعزيز منظومة القبة الحديدية في الايام الأخيرة.



وشهد قطاع غزة في الآونة الخيرة، حالة من التوتر الشديد، بعدما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مناطق في القطاع، ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة والقذائف الصاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة.



وأطلق قادة الاحتلال الإسرائيلي من أعلى المستويات السياسية، تهديدات بشن عملية عسكرية على قطاع غزة، والعودة الى سياسة الاغتيالات بحق قادة المقاومة الفلسطينية.