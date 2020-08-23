كوشنر: اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات يزيد فرص حصول الأخيرة على طائرات (F-35)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، قد تزيد من فرص حصول أبو ظبي على طائرات (F-35)، لافتا إلى ان هذا الأمر سيتم فحصه والقيام به بالتنسيق.



جاءت تصريحات كوشنر، في مقابلة له عبر شبكة (CNN)، مساء اليوم الأحد، موضحا أن الامارات كانت مهتمة بالحصول على طائرات (F-35) لبعض الوقت.



وأشار مستشار الرئيس الأمريكي، إلى أن إيران لا تريد أن تحصل على هذه الطائرات، منوها في الوقت ذاته إلى أن دولة الامارات العربية المتحدة، كانت ولا زالت شريكا عسكريا للولايات المتحدة الأمريكية لسنوات عديدة.