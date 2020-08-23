فيديو: لحظة اقتراب الزورق الإسرائيلي من شواطئ بحر غزة اليوم

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اقتراب السفينة الحربية التابعة للبحرية الإسرائيلية من شاطئ بحر غزة.

وفي السياق، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، إن السفينة الحربية، تراقب فرض الإغلاق الكامل على منطقة الصيد قبالة شواطئ غزة، موضحاً أن السفينة اضطرت إلى المخاطرة والاقتراب من شاطئ غزة.يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، يفرض إغلاقاً بشكل كامل في بحر قطاع غزة ويمنع الصيد، ضمن عقوباته على القطاع بدعوى إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة صوب مستوطنات الغلاف.