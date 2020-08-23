الخارجية الفلسطينية: 230 حالة وفاة و5077 إصابة بـ(كورونا) بين جالياتنا بالعالم

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة، وإصابة 75 آخرين بفيروس (كورونا) في صفوف جاليتنا في العالم، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفيروس الى 230 حالة، وعدد الإصابات الى 5077 إصابة، بينما ارتفعت حالات التعافي الى 1851 حالة.



وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس (كورونا) هذا اليوم في صفوف الجالية للمواطن، فايز حسن أبو سمره (69 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية الى 71 حالة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



كما افاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، بتسجيل 75 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في: دالاس، واوهايو، ونيوجرسي، وواشنطن، وفلوريدا، ليرتفع عدد الاصابات الى 2872 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لهذا اليوم في صفوف الجالية ليبقى العدد 72 حالة.