تظاهرات ضد نتنياهو.. هل تنجح في إقالته؟.. هل سيتم حل (كنيست)؟

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

خرجت العديد من المظاهرات في إسرائيل، خلال الأيام الماضية، مطالبة بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية بالاستقالة، للعديد من الاسباب، اولها فشله في التعامل مع جائحة (كورونا)، وثانيها، فشله في في التعامل مع الأزمات الاقتصادية.



في السياق، هناك دعوات كثيرة لحل (كنيست) الإسرائلي، ولكن السؤال، هل يستجيب نتنياهو ويقدم استقالته، وما هو السيناريو المتوقع اذا ما تم حل الكنيست؟



بدوره، أكد الدكتور علي الأعور، المختص في الشأن الإسرائيلي، أن المظاهرات بدأت منذ شهر أو أكثر، ولكنها في هذه المرة تميزت عن غيرها من المرات، حيث تم رفع الرايات السوداء، كشعار باعتبار ان نتنياهو قد قتل الديمقراطية، والحداد عليها.



وقال علي الاعور: "هذه المظاهرات خرجت تحديدا ضد الوضع الاقتصادي في اسرائيل وضد نتنياهو تحديدا، على اعتباره قد فشل في مواجهة (كورونا)، وبالتالي خرجت المظاهرات من اليسار والان اصبح هناك عناصر كبيرة من اليمين ومن الشباب اليميني وعناصر الليكود، وقد أطلقوا على أنفسهم بالمستقلين".



وأضاف: "هذه المظاهرات اشتدت في الايام الماضية، مع اشتداد حالات العنف التي يرتكبها رجال الشرطة الإسرائيلية ضد المتظاهرين، حيث أنه تقام امام مقر اقامة نتنياهو، وبالتالي فهي تطالبه بالاستقالة".



وتابع علي الأعور: "السؤال المركزي، هل سيستجيب نتنياهو لمطالب المتظاهرين ويستقيل، الاجابة لا، لان أمامه اجندة داخلية وخارجية".



وفيما يتلعق بحل الكنيست، أوضح المختص في الشأن الإسرائيلي، أنه وفق لاتفاق الائتلاف الحكومي بين نتنياهو وبيني غانتس، زعيم حزب (أزرق أبيض)، فإن احد بنود ينص على أنه يجب أن يتم المصادقة على الموازنة في إسرئيل لمدة عامين، 2020 و2021، ولكن نتنياهو يصر الان على أن تكون الموازنة والمصادقة عليها فقط في الأربعة أشهر المتبقية من عام 2020.



وقال: "امام إصرار غانتس على المصادقة على الموازنة لمدة عامين، فسيكون يوم الاثنين وصباح الثلاثاء، هو الفاصل في المصادقة على الموازنة، إما أن المصادقة عليها برأي نتنياهو او غانتس، وإما حل الكنيست، ولكن اذا لم يتم المصادقة عليها فسيحل الكنيست نفسه، وسيتم التوجه الى انتخابات رابعة، بدون أي قرار من الكنيست او رئيس الدولة".



بدوره، أكد راسم عبيدات، المختص في الشأن الإسرائيلي، أنه من الواضح بأن الإحتجاجات الشعبية ضد نتنياهو، تتصاعد للإسبوع التاسع على التوالي وبشكل خطير، ويزداد اعداد المشاركين فيها، حيث تظاهر أكثر من عشرة ألآلاف شخص أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، وآخرين في أكثر من مدينة ومفترق وتقاطع طرق.



وقال عبيدات: "الشعارات التي يرفعها المشاركون والهتافات التي يطلقونها، كلها تدعو الى إقالة نتنياهو على خلفية لائحة الإتهام المنظورة ضده أمام القضاء والمتضمنة لثلاثة تهم خطيرة، الرشوة وخيانة الأمانة والإحتيال، وكذلك فشله في معالجة ملف جائحة (كورونا)، والتي كان من تداعياتها ارتفاع معدلات البطالة والفقر والتضخم وأزمة اقتصادية خطيرة طالت العديد من القطاعات".



وأضاف: "يبدو بأن الزخم الذي تكتسبه هذه التظاهرات لن تمكن نتنياهو من احتوائها أو إجهاضها كالتظاهرات التي جرت في عام 2011، ويبدو أن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، الذي أعلن عنه نتنياهو، الخميس يوم 4 آب/ أغسطس 2020، محاولة من نتنياهو لتحقيق نصر سياسي ينتشله من أزمته الداخلية، لم يسهم في تحقيق هدفه.



وأشار عبيدات، إلى أن الرشوة المالية التي قدمها نتنياهو بصرف مبلغ مليار و400 مليون شيكل، من أجل تشجيع الاستهلاك وتحريك الاقتصاد، كهبة لمواطني بسبب الإضرار التي لحقت بهم على خلفية الأزمة الإقتصادية الناتجة عن إنتشار جائحة " (كورونا)، لن تنجح هي الأخرى في التهدئة من روع وقلق الجمهور والمواطنين الإسرائيليين.



وأوضح المختص في الشأن الإسرائيلي إلى أن نتنياهو المعروف برجل (الببروغندا) والعلاقات العامة والبارع في توظيف الأزمات لصالحه ولصالح حزب (الليكود)، قد يجد نفسه أمام موجة جديدة من التظاهرات تشارك فيها قطاعات أوسع من المجتمع الإسرائيلي، لافتا إلى أن المصوتين من قوى اليمين المتطرف والمستوطنين، والذين كانوا يدعمونه حينما كانوا يشعرون أنه ناجح، ولكنهم الآن لا يشعرون بأنهم يدافعون عن قضية الضم أو حماية اليمين من اليسار أو اليهود من العرب، بل يدافعون عن شخص وعائلته، ولذلك الأولوية هنا ستكون لعائلاتهم وأسرهم،في ظل أزمة اقتصادية خانقة ونسبة بطالة تصل الى 10 %.



وفي السياق، قال عبيدات: "نتنياهو لا يجد أمامه من مناص سوى الذهاب الى انتخابات رابعة في 18 من تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل، صحيح نسبة التأييد له ولليكود تتراجع في استطلاعات الرأي،ولكن لن يوافق شريكه في الإئتلاف الحكومي غانتس بإقرار ميزانية لعامين، بل لعام واحد فقط، فهو لا يريد أن يقوم المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت بإصدار قرار بمحاكمته عند انتهاء فترة ولايته لرئاسة الوزراء وتولي غانيتس لرئاسة الوزارء".



وأضاف: "لذلك تحدث نتنياهو، اليوم، عن أن هناك من يعمل على عدم إقرار الميزانية لدوافع سياسية، وهو يقصد بذلك حزب (أزرق أبيض) دون أن يسميه بالأسم، وقال بأنه يجب إقرار ميزانية لفترة قصيرة؛ من أجل ضخ الأموال في الإقتصاد لدفع عجلة الإقتصاد، في حين ميكي زوهر، رئيس الكتلة البرلمانية الإئتلاف الحكومي (الليكود)، وصف العلاقة بـ(أزرق أبيضا)، بأنه زواج يتجه نحو الطلاق، وبأن هناك فجوة كبيرة وخلافات ايدولوجية بين الطرفين، ستمنع الإستمرار في الإئتلاف الحكومي.



وأوضح عبيدات، أن الموعد الأخير لإقرار الميزانية والتصديق عليها يوم 25 أب/ أغسطس الحالي، وإذا لم يجر إقرارها والتصديق عليها فلا مناص من حل الكنيست والتوجه نحو انتخابات رابعة يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر.



وفي السياق ذاته، أكد عبيدات أن اجتماع لجنة المالية التابعة للكنيست، انفض بعد ظهر اليوم الأحد، الذي عُقد من أجل وضع صيغة نهائية لمشروع قانون تأجيل التصويت على الميزانية لـ100 يوم؛ وذلك لمنع التوجه لانتخابات عامة مبكرة في حال عدم إقرار الميزانية حتى منتصف ليلة غد.



وقال: "ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم إيقاف اجتماع اللجنة على خلفية عدم توصل حزبي (الليكود) و(أزرق أبيض) إلى اتفاق حول الميزانية، وحول تأجيل تعيينات موظفين في مناصب رفيعة، بينها المفتش العام للشرطة والمدعي العام، وهما منصبان منع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من اتخاذ قرار بصددهما بسبب لائحة الاتهام بمخالفات فساد ضده".



وأضاف: "الإنتخابات الرابعة قد تطيح بنتنياهو من بوابة جائحة (كورونا)، وتداعياتها من أزمة اقتصادية عميقة، ونتنياهو يعلم بأن هذه الإنتخابات قريبة من موعد جلسات محاكمته المكثفة في كانون ثاني/ يناير 2021، وهذا يعني اقترابه من دخول السجن، ولن ينقذ نتنياهو هذه المرة سوى العمل على تصدير أزماته الداخلية إلى الخارج،من خلال معركة كبرى قد يفتعلها مع حزب الله، أو مع ايران، يريد من خلالها أن يعزز من فرص فوزه ونجاحه في تلك الإنتخابات، فهل هذا الخيار سيعزز من فرص نجاحه وفوزه وإبعاد حبل السجن الذي يواصل الإلتفاف حول عنقه، أم أن هذا الخيار لن يمكنه من الهروب للمرة الرابعة".



وأردف قائلا: "الدلائل والمعطيات، تقول بأن نتنياهو هذه المرة قد يسقط من بوابة جائحة (كورونا)، ولكن نتنياهو دوماً قادر على استثمار الأزمات لصالحه، واذا لم يجر الإتفاق على حل الخلاف بين حزبي (الليكود) و(أزرق أبيض) حول إقرار الميزانية، فالأمور ستذهب نحو انتخابات رابعة، صحيح بان الليكود وحلفائه من قوى اليمين قد لا ينجحون في تحقيق فوز كبير في هذه الإنتخابات، ولكن نتنياهو قد يرى في خيار الإنتخابات الرابعة، خيار جيد بالنسبة له، حيث سيتمكن من التحلل من اتفاق الضرورة الذي اقامه مع حزب (أزرق أبيض)، والذي نجح في تفكيكه، وهذا سيمكنه من تشكيل حكومة يمينية ضيقة، تتيح له التدخل الكبير في شؤون القضاء، وبالتالي صياغة وتشريع واقرار قوانين جديدة تمكنه من أن يحصن نفسه من المحاكمة ودخول السجن".