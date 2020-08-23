هيئةالأسرى: أسرى قسم (1) في سجن الدامون يشتكون ظروفا اعتقالية قاسية وصعبة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن الأسرى القابعين في قسم رقم 1 في سجن الدامون، يعانون من ظروف اعتقالية قاسية وصعبة، ويبلغ عددهم 22 أسيرا.



وأوضحت الهيئة، أن الأسرى في هذا القسم، يعانون من عدم وجود فتحات للتهوية في الغرف، وكذلك من عدم دخول أشعة الشمس اليها ومن ارتفاع معدلات الرطوبة داخلها بشكل لا يحتمل.



وأضافت، أن الأسرى أشتكوا من الفرشات المتسخة والقديمة، ومن (الأبراش) الصدئه، ومن ساحة الفورة الضيقة للغاية، والتي هي عبارة عن ممر بين الغرف بمساحة صغيرة جدا.



