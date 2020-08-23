الرئيس عباس يستقبل سفير فلسطين لدى الإمارات





الجدير ذكره، أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أعلنت سحب سفير فلسطين لدى الإمارات وذلك بعد توقيع أبو ظبي اتفاق سلام مع اسرائيل.





رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، سفير دولة فلسطين لدى الإمارات العربية المتحدة عصام مصالحة.وفي وقت سابق، التقى السفير عصام مصالحة، وزير الخارجية رياض المالكي، وذلك عقب استدعائه إثر توقيع الاتفاق الإماراتي – الإسرائيلي – الأمريكي، وفق وكالة (وفا).