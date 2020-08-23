شاهد: الاحتلال ينشر قبة حديدية إضافية على حدود القطاع

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبة حديدية إضافية وضعت إلى جانب القبب الحديدية التي نُشرت منذ الجمعة الماضية، وذلك بسبب التوتر الأمني مع قطاع غزة.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن إطلاق البالونات الحارقة من القطاع تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مستوطنتي "نير عام" و"مفلاسيم" بغلاف غزة، وتسبب بـ 25 حريقاً منذ الصباح.وأوضحت الصحيفة، أن الكهرباء انقطعت عن المستوطنتين نتيجة لاصطدام بالون حارق بعامود للكهرباء، مشيرة إلى أنه تم تشغيل المولدات الاحتياطية إلى حين إصلاح الخلل.