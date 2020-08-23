شاهد: السياحة والآثار بغزة تواصل العمل في مشروع ترميم الكنيسة البيزنطية







رام الله - دنيا الوطنواصلت وزارة السياحة والآثار فى غزة المرحلة الثانية من المشروع الخاص بالحفاظ على موقع الكنيسة البيزنطية شمال قطاع غزة، بعد أن انتهت من المرحلة الأولى.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن المرحلة الثانية تشمل عمليات تنقيب وحفر مجسات لاكتشاف لقى أثرية في المكان كونه يعتبر أحد أهم الأماكن الأثرية في قطاع غزة.وكانت الوزارة انتهت من المرحلة الأولى للمشروع بالتعاون مع مؤسسة الإغاثة الأولية الدولية بتكلفة تقديرية بلغت حوالي 600 ألف دولار، تم خلالها إعادة تأهيل مبنى الاستقبال ومدخل الحديقة، وإنشاء مبنى لحماية أرضيات الفسيفساء في الكنيسة وترميم الفسيفساء الموجودة على ارضية الكنيسة ، وكذلك إعادة تأهيل بئر الماء الأثري.وأكدت الوزارة، أنها ماضية في مشروع الحفاظ على المقدرات الأثرية والتاريخية وحماية المواقع الأثرية في قطاع غزة واستجلاب مشاريع ترميم وتطوير لها بهدف حمايتها وجعلها قبلة للزوار ليتعرفوا على الموروث الثقافي والإرث الحضاري لفلسطين.