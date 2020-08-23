شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير المريض أبو شلوف يعانى من هبوط فى نبضات القلب

هيئة الأسرى: الأسير المريض أبو شلوف يعانى من هبوط فى نبضات القلب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية، اليوم الأحد، في إطار حملتها لنصرة وإنقاذ حياة الأسرى المرضى المؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية للضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال. 

وأوضحت أن الأسير المريض زامل عاهد سالم شلوف، مواليد 1983م، من بيت حانون شمال قطاع غزة ، والمعتقل منذ 25/3/2008 م ، والمحكوم 15 عاما، يعاني من هبوط في نبضات القلب، ومن آثار زرع جهاز لتنظيم دقات القلب منذ 8/8/2008م، كونه يعاني من مشاكل صحية عديدة منها ضعف شديد وهزل وآلام حادة في العمود الفقري نتيجة تعرُّضه لحادث سير قبل الاعتقال، هذا بالإضافة إلى ضعف شديد في قوة الدم والتي تصل إلى 7 درجات في بعض الاحيان، وترفض إدارة السجون توفير طعام خاص له للمساعدة في تقويه الدم.

وأكدت الهيئة أن الأسرى المرضى يعانون من عدم اجراء الفحوصات المخبرية الدورية والقيام بصور الأشعة، ومن عدم وجود طواقم طبية معالجة من إدارة السجون في ظل منع إدخال الطواقم الطبية المتخصصة من وزارة الصحة الفلسطينية وعدم تقديم العلاجات اللازمة أو اجراء العمليات الجراحية للأسرى.

وطالبت المؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية للضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المرضى في سجون الاحتلال، والالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولى الإنساني.

أخبار ذات صلة

هيئةالأسرى: أسرى قسم (1) في سجن الدامون يشتكون ظروفا اعتقالية قاسية وصعبة

هيئةالأسرى: أسرى قسم (1) في سجن الدامون يشتكون ظروفا اعتقالية قاسية وصعبة

الرئيس عباس يقدم 500 شيكل لـ830 طالباً متفوقاً بقطاع غزة

الرئيس عباس يقدم 500 شيكل لـ830 طالباً متفوقاً بقطاع غزة

الرئيس عباس يستقبل سفير فلسطين لدى الإمارات

الرئيس عباس يستقبل سفير فلسطين لدى الإمارات

شاهد: الاحتلال ينشر قبة حديدية إضافية على حدود القطاع

شاهد: الاحتلال ينشر قبة حديدية إضافية على حدود القطاع

برلماني مصري: حماس وسعت مطالبها بشأن التهدئة ونحن بمرحلة عض الأصابع

برلماني مصري: حماس وسعت مطالبها بشأن التهدئة ونحن بمرحلة عض الأصابع

شاهد: السياحة والآثار بغزة تواصل العمل في مشروع ترميم الكنيسة البيزنطية

شاهد: السياحة والآثار بغزة تواصل العمل في مشروع ترميم الكنيسة البيزنطية

فخ إسرائيلي.. تعرف على زورق &#34;سيجال&#34; الذي اقترب من ميناء غزة اليوم

فخ إسرائيلي.. تعرف على زورق "سيجال" الذي اقترب من ميناء غزة اليوم

قيادي بحماس: الرئيس عباس تعهد بالدعوة لاجتماع الأمناء العامين للفصائل والإطار القيادي

قيادي بحماس: الرئيس عباس تعهد بالدعوة لاجتماع الأمناء العامين للفصائل والإطار القيادي

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

هيئةالأسرى: أسرى قسم (1) في سجن الدامون يشتكون ظروفا اعتقالية قاسية وصعبة

هيئةالأسرى: أسرى قسم (1) في سجن الدامون يشتكون ظروفا اعتقالية قاسية وصعبة

الرئيس عباس يستقبل سفير فلسطين لدى الإمارات

الرئيس عباس يستقبل سفير فلسطين لدى الإمارات

شاهد: السياحة والآثار بغزة تواصل العمل في مشروع ترميم الكنيسة البيزنطية

شاهد: السياحة والآثار بغزة تواصل العمل في مشروع ترميم الكنيسة البيزنطية

هيئة الأسرى: الأسير المريض أبو شلوف يعانى من هبوط فى نبضات القلب

هيئة الأسرى: الأسير المريض أبو شلوف يعانى من هبوط فى نبضات القلب

أسرى قسم (1) بسجن الدامون يعانون ظروفاً اعتقاليةً صعبةً

أسرى قسم (1) بسجن الدامون يعانون ظروفاً اعتقاليةً صعبةً

الاحتلال يستدعي نائب أمين سر حركة فتح بالقدس

الاحتلال يستدعي نائب أمين سر حركة فتح بالقدس

الصحة بغزة: لم نجر أي عينة فحص (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: لم نجر أي عينة فحص (كورونا) خلال 24 ساعة

المالكي يُشيد بالعلاقات الفلسطينية العُمانية

المالكي يُشيد بالعلاقات الفلسطينية العُمانية

منوعات

شاهد: الناشطة شهد القفاري تفضح رجل طلب منها زواج المسيار وتتعرض للهجوم

شاهد: الناشطة شهد القفاري تفضح رجل طلب منها زواج المسيار وتتعرض للهجوم

فصيحة: خالد أرغنتش مارس مع شقيقة زوجته افعال صادمة

فصيحة: خالد أرغنتش مارس مع شقيقة زوجته افعال صادمة

شاهد: فنان يطلق النار على قدمي حبيبته المغنية.. هكذا واستها ريهانا

شاهد: فنان يطلق النار على قدمي حبيبته المغنية.. هكذا واستها ريهانا

شاهد: محامي زوج هالة صدقي ينسحب من كل القضايا

شاهد: محامي زوج هالة صدقي ينسحب من كل القضايا

سجال جريء بين إليسا ووزيرة لبنانية يثير بلبلة

سجال جريء بين إليسا ووزيرة لبنانية يثير بلبلة

شاهد: أصالة تدافع عن نادين نسيب نجيم.. والأخيرة تردّ

شاهد: أصالة تدافع عن نادين نسيب نجيم.. والأخيرة تردّ

صور جديدة من حفل ميلاده وأحمد سعد يتحدث عن زفافه وخطته الطريفة

صور جديدة من حفل ميلاده وأحمد سعد يتحدث عن زفافه وخطته الطريفة

شاهد: أحمد الفيشاوي يٌقبل زوجته على الملأ وتعليقه يحدث ضجة

شاهد: أحمد الفيشاوي يٌقبل زوجته على الملأ وتعليقه يحدث ضجة

شاهد: داليا البحيري تكشف تفاصيل واقعة تعرضها للتحرش

شاهد: داليا البحيري تكشف تفاصيل واقعة تعرضها للتحرش

صور: رانيا منصور تحتفل بزفاف شقيقتها التوأم &#34;نورهان&#34;

صور: رانيا منصور تحتفل بزفاف شقيقتها التوأم "نورهان"

عربي

رئيس هيئة الشؤون الإسلامية الإماراتية: ترجمنا الأقوال إلى أفعال لعالم تسوده المحبة

رئيس هيئة الشؤون الإسلامية الإماراتية: ترجمنا الأقوال إلى أفعال لعالم تسوده المحبة

بومبيو يزور السودان في الأيام المقبلة

بومبيو يزور السودان في الأيام المقبلة

السلطات الأردنية تعزل 19 مبنى سكنياً في عمان بسبب تفشي (كورونا)

السلطات الأردنية تعزل 19 مبنى سكنياً في عمان بسبب تفشي (كورونا)

السيسي يُصدر قراراً جمهورياً متعلقاً بـ &#34;الفساد&#34;

السيسي يُصدر قراراً جمهورياً متعلقاً بـ "الفساد"