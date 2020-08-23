شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: الرئيس عباس تعهد بالدعوة لاجتماع الأمناء العامين للفصائل والإطار القيادي

قيادي بحماس: الرئيس عباس تعهد بالدعوة لاجتماع الأمناء العامين للفصائل والإطار القيادي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة "حماس" الشيخ حسن يوسف، على أن إنجاز المصالحة ضرورة لا بد منها لمواجهة الاحتلال، ويجب إنهاء الانقسام وترحيل كافة الخلافات في ظل عظم المخاطر التي تواجهها قضيتنا.

وقال القيادي حسن يوسف في لقاء على الجزيرة مباشر حول آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، إن أمامنا مخاطر كبيرة جدا تداهم قضيتنا، وتمس حقوقنا وقضيتنا وأرضنا ومقدساتنا، مما يجعلنا ألا نقف عند الخلافات المعهودة، والتي يجب أن تحل.

وأشار حسن يوسف إلى أن حماس والفصائل خطت عدت خطوات على الأرض، للسير في مواجهة الاحتلال، وخاصة في المواجهات ونقاط التماس والمسيرات ضد الاحتلال والاستيطان.

وأوضح أن الرئيس محمود عباس تعهد خلال اجتماع القيادة الماضي بدعوة الأمناء العامين للفصائل والإطار القيادي الموحد، للمضي قدما في تطبيق التقارب ووضع استراتيجيات وسياسات جديدة، ومعالجة كافة ملفات المصالحة.

وتعقيبا على التطبيع مع الاحتلال، بين القيادي يوسف أن أي ضربة أو عدوان على شعبنا الفلسطيني في الفترة المقبلة ستكون أشد وأقصى من أي وقت مضى.

واستدرك قائًلا: "لكن في المقابل المقاومة الفلسطينية، مما نسمعه من تصريحات المقاومة، لديها ما لن يكون في حسبان الاحتلال"، مشيراً إلى أن اتفاق التطبيع النظام الإماراتي والاحتلال هو هدية مجانية للاحتلال، وهو مكافئة للاحتلال على حصاره وعدوانه على شعبنا الفلسطيني، وأنه يشجع الاحتلال على مواصلة وزيادة عدوانه على شعبنا في الضفة وغزة وكافة أماكن تواجده.

وأكد أن "شعبنا الفلسطيني سيواصل تصديه للاحتلال بقوة وصمود، وسيقاوم الاحتلال بمقاومته الباسلة، ولن يفت في عضده اتفاق التطبيع والخيانة".

وأكد القيادي في حركة حماس، على أن حركته لا تنتظر من الاحتلال سوى التهديد والوعيد المستمر والمتواصل، مشيراً إلى أن الاحتلال يمارس يوميا مزيدا من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر منذ 13 عاما سياسيا واقتصاديا في كافة مناحي الحياة.

وقال يوسف إن الاحتلال خاض عددا من الحروب والعدوان المتعدد على أبناء شعبنا، للنيل من إرادة شعبنا الفلسطيني وكسرها.

وأضاف: "الشعب الفلسطيني بصبره وثباته اليوم أكثر قوة من أي فترة سابقة، ولا يستطيع أي أحد أن يكسر إرادة شعبنا، كما لا يستطيع أي احتلال كسر إرادة أي شعب حر، رغم أننا ابتلينا باحتلال فريد إلغائي وإحلالي، ويريد قلب كل المفاهيم والعناوين وذاكرة الشعب".

وشدد أن "تهديدات الاحتلال وقادته المتواصلة، لن يؤثر على مسيرة شعبنا في غزة والضفة وكافة أماكن تواجده".

أخبار ذات صلة

فخ إسرائيلي.. تعرف على زورق &#34;سيجال&#34; الذي اقترب من ميناء غزة اليوم

فخ إسرائيلي.. تعرف على زورق "سيجال" الذي اقترب من ميناء غزة اليوم

أسرى قسم (1) بسجن الدامون يعانون ظروفاً اعتقاليةً صعبةً

أسرى قسم (1) بسجن الدامون يعانون ظروفاً اعتقاليةً صعبةً

منذ الصباح.. اندلاع 25 حريقاً بمستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

منذ الصباح.. اندلاع 25 حريقاً بمستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

الاحتلال يستدعي نائب أمين سر حركة فتح بالقدس

الاحتلال يستدعي نائب أمين سر حركة فتح بالقدس

موقع (واللا) يكشف عن شروط حماس الجديد للتهدئة مع إسرائيل

موقع (واللا) يكشف عن شروط حماس الجديد للتهدئة مع إسرائيل

رئيس مجلس (أشكول): نحن في حرب استنزاف طويلة مع قطاع غزة

رئيس مجلس (أشكول): نحن في حرب استنزاف طويلة مع قطاع غزة

الصحة بغزة: لم نجر أي عينة فحص (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: لم نجر أي عينة فحص (كورونا) خلال 24 ساعة

المالكي يُشيد بالعلاقات الفلسطينية العُمانية

المالكي يُشيد بالعلاقات الفلسطينية العُمانية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

أسرى قسم (1) بسجن الدامون يعانون ظروفاً اعتقاليةً صعبةً

أسرى قسم (1) بسجن الدامون يعانون ظروفاً اعتقاليةً صعبةً

الاحتلال يستدعي نائب أمين سر حركة فتح بالقدس

الاحتلال يستدعي نائب أمين سر حركة فتح بالقدس

الصحة بغزة: لم نجر أي عينة فحص (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: لم نجر أي عينة فحص (كورونا) خلال 24 ساعة

المالكي يُشيد بالعلاقات الفلسطينية العُمانية

المالكي يُشيد بالعلاقات الفلسطينية العُمانية

رأفت: نرحب بالأحزاب والنقابات العربية التي رفضت تطبيع دولة الإمارات

رأفت: نرحب بالأحزاب والنقابات العربية التي رفضت تطبيع دولة الإمارات

المالية بغزة تُصدر إعلاناً حول تسديد رسوم طلاب الجامعة الإسلامية

المالية بغزة تُصدر إعلاناً حول تسديد رسوم طلاب الجامعة الإسلامية

هيئة الأسرى: الأسير المريض شلوف يُعانى من هبوط فى نبضات القلب

هيئة الأسرى: الأسير المريض شلوف يُعانى من هبوط فى نبضات القلب

الشعبية والجهاد تُحملاّن الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين والمرضى

الشعبية والجهاد تُحملاّن الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين والمرضى

منوعات

شاهد: الناشطة شهد القفاري تفضح رجل طلب منها زواج المسيار وتتعرض للهجوم

شاهد: الناشطة شهد القفاري تفضح رجل طلب منها زواج المسيار وتتعرض للهجوم

فصيحة: خالد أرغنتش مارس مع شقيقة زوجته افعال صادمة

فصيحة: خالد أرغنتش مارس مع شقيقة زوجته افعال صادمة

شاهد: فنان يطلق النار على قدمي حبيبته المغنية.. هكذا واستها ريهانا

شاهد: فنان يطلق النار على قدمي حبيبته المغنية.. هكذا واستها ريهانا

شاهد: محامي زوج هالة صدقي ينسحب من كل القضايا

شاهد: محامي زوج هالة صدقي ينسحب من كل القضايا

سجال جريء بين إليسا ووزيرة لبنانية يثير بلبلة

سجال جريء بين إليسا ووزيرة لبنانية يثير بلبلة

شاهد: أصالة تدافع عن نادين نسيب نجيم.. والأخيرة تردّ

شاهد: أصالة تدافع عن نادين نسيب نجيم.. والأخيرة تردّ

صور جديدة من حفل ميلاده وأحمد سعد يتحدث عن زفافه وخطته الطريفة

صور جديدة من حفل ميلاده وأحمد سعد يتحدث عن زفافه وخطته الطريفة

شاهد: أحمد الفيشاوي يٌقبل زوجته على الملأ وتعليقه يحدث ضجة

شاهد: أحمد الفيشاوي يٌقبل زوجته على الملأ وتعليقه يحدث ضجة

شاهد: داليا البحيري تكشف تفاصيل واقعة تعرضها للتحرش

شاهد: داليا البحيري تكشف تفاصيل واقعة تعرضها للتحرش

صور: رانيا منصور تحتفل بزفاف شقيقتها التوأم &#34;نورهان&#34;

صور: رانيا منصور تحتفل بزفاف شقيقتها التوأم "نورهان"

عربي

رئيس هيئة الشؤون الإسلامية الإماراتية: ترجمنا الأقوال إلى أفعال لعالم تسوده المحبة

رئيس هيئة الشؤون الإسلامية الإماراتية: ترجمنا الأقوال إلى أفعال لعالم تسوده المحبة

بومبيو يزور السودان في الأيام المقبلة

بومبيو يزور السودان في الأيام المقبلة

السلطات الأردنية تعزل 19 مبنى سكنياً في عمان بسبب تفشي (كورونا)

السلطات الأردنية تعزل 19 مبنى سكنياً في عمان بسبب تفشي (كورونا)

السيسي يُصدر قراراً جمهورياً متعلقاً بـ &#34;الفساد&#34;

السيسي يُصدر قراراً جمهورياً متعلقاً بـ "الفساد"