قيادي بحماس: الرئيس عباس تعهد بالدعوة لاجتماع الأمناء العامين للفصائل والإطار القيادي



وأشار حسن يوسف إلى أن حماس والفصائل خطت عدت خطوات على الأرض، للسير في مواجهة الاحتلال، وخاصة في المواجهات ونقاط التماس والمسيرات ضد الاحتلال والاستيطان.



وأوضح أن الرئيس محمود عباس تعهد خلال اجتماع القيادة الماضي بدعوة الأمناء العامين للفصائل والإطار القيادي الموحد، للمضي قدما في تطبيق التقارب ووضع استراتيجيات وسياسات جديدة، ومعالجة كافة ملفات المصالحة.



وتعقيبا على التطبيع مع الاحتلال، بين القيادي يوسف أن أي ضربة أو عدوان على شعبنا الفلسطيني في الفترة المقبلة ستكون أشد وأقصى من أي وقت مضى.



واستدرك قائًلا: "لكن في المقابل المقاومة الفلسطينية، مما نسمعه من تصريحات المقاومة، لديها ما لن يكون في حسبان الاحتلال"، مشيراً إلى أن اتفاق التطبيع النظام الإماراتي والاحتلال هو هدية مجانية للاحتلال، وهو مكافئة للاحتلال على حصاره وعدوانه على شعبنا الفلسطيني، وأنه يشجع الاحتلال على مواصلة وزيادة عدوانه على شعبنا في الضفة وغزة وكافة أماكن تواجده.





وأكد أن "شعبنا الفلسطيني سيواصل تصديه للاحتلال بقوة وصمود، وسيقاوم الاحتلال بمقاومته الباسلة، ولن يفت في عضده اتفاق التطبيع والخيانة".



وأكد القيادي في حركة حماس، على أن حركته لا تنتظر من الاحتلال سوى التهديد والوعيد المستمر والمتواصل، مشيراً إلى أن الاحتلال يمارس يوميا مزيدا من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر منذ 13 عاما سياسيا واقتصاديا في كافة مناحي الحياة.



وقال يوسف إن الاحتلال خاض عددا من الحروب والعدوان المتعدد على أبناء شعبنا، للنيل من إرادة شعبنا الفلسطيني وكسرها.



وأضاف: "الشعب الفلسطيني بصبره وثباته اليوم أكثر قوة من أي فترة سابقة، ولا يستطيع أي أحد أن يكسر إرادة شعبنا، كما لا يستطيع أي احتلال كسر إرادة أي شعب حر، رغم أننا ابتلينا باحتلال فريد إلغائي وإحلالي، ويريد قلب كل المفاهيم والعناوين وذاكرة الشعب".



وشدد أن "تهديدات الاحتلال وقادته المتواصلة، لن يؤثر على مسيرة شعبنا في غزة والضفة وكافة أماكن تواجده".



رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة "حماس" الشيخ حسن يوسف، على أن إنجاز المصالحة ضرورة لا بد منها لمواجهة الاحتلال، ويجب إنهاء الانقسام وترحيل كافة الخلافات في ظل عظم المخاطر التي تواجهها قضيتنا.وقال القيادي حسن يوسف في لقاء على الجزيرة مباشر حول آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، إن أمامنا مخاطر كبيرة جدا تداهم قضيتنا، وتمس حقوقنا وقضيتنا وأرضنا ومقدساتنا، مما يجعلنا ألا نقف عند الخلافات المعهودة، والتي يجب أن تحل.