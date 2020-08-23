أسرى قسم (1) بسجن الدامون يعانون ظروفاً اعتقاليةً صعبةً

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد: "إن الأسرى القابعين في قسم رقم (1) في سجن (الدامون)، يعانون ظروفاً اعتقاليةً قاسيةً وصعبةً.



وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن الأسرى في هذا القسم (22 أسيرا)، يعانون من عدم وجود فتحات للتهوية في الغرف، ومن عدم دخول أشعة الشمس اليها، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وقالت: "إن الأسرى أشتكوا من الفراش المتسخ والقديمة، و(الأبراش) الصدئة، ومن ساحة الفورة الضيقة للغاية".