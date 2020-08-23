منذ الصباح.. اندلاع 25 حريقاً بمستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة







رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي، باندلاع 25 حريقاً في مستوطنات غلاف غزة، منذ صباح اليوم الأحد، بفعل اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.وأشار الموقع إلى أن 16 حريقا اندلع في مجلس (أشكول)، وحريقان في (حوف أشكلون)، وخمسة حرائق في (شعر هنيغف)، وحريقان في (سدوت نيغف).وشهد قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، حالة من التوتر الشديد، إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال الاسرائيلي، عدة أهداف في القطاع، ردا على استمرار اطلاق البالونات الحارقة على مستوطنات غلاف غزة.