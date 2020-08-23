انفجار "مجهول" بمنطقة جبل لبنان.. ولا ضحايا

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رام الله - دنيا الوطن

سمع أهالي بلدتي برجا وبعاصير جنوبي بيروت، اليوم الأحد، دوي انفجار بين البلدتين التابعتين لمنطقة جبل لبنان.



وشاهد السكان دخانا أبيض يتصاعد من منطقة تقع بين البلدتين، فيما تفيد المعلومات الواردة حتى الآن إلى أن الانفجار لم يتسبب بوقوع ضحايا، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وتسبب الانفجار بحالة من الذعر بين سكان المنطقة المحيطة، فيما لم تعرف أسبابه الحقيقية.



وحسب الموقع، حضرت عناصر من قوات الأمن إلى المنطقة، وباشرت التحريات لمعرفة ملابسات الحادث.