الاحتلال يستدعي نائب أمين سر حركة فتح بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت شرطة الاحتلال، مساء اليوم الأحد، ياسر درويش، نائب أمين سر حركة فتح في القدس، استدعاء للتحقيق في معتقل (المسكوبية) بالقدس.



وأفاد شهود عيان، بأن شرطة الاحتلال اقتحمت منزل درويش في حي العيسوية شمال القدس وعبثت بمحتوياته، وسلموا عائلته استدعاء له للتحقيق في (المسكوبية)، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.