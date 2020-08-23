موقع (واللا) يكشف عن شروط حماس الجديد للتهدئة مع إسرائيل

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

كشف موقع (واللا) الإسرائيلي، أن حركة حماس قدمت مطالب جديدة، للوسطاء، كشرط لوقف التصعيد، والتوصل إلى تهدئة مع إسرائيل.



ونقل الموقع ذاته، صباح اليوم الأحد، عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن حماس قدمت مطالب جديدة للوسطاء، كشرط للتوصل إلى تهدئة.



وبحسب الموقع، ذكرت المصادر الأمنية الإسرائيلية، أن حماس طالبت بزيادة المساعدات المالية القطرية لقطاع غزة، وزيادة تدخل الأمم المتحدة في تنفيذ المشاريع بالقطاع.



وذكر، أن إسرائيل تجري اتصالات مكثفة مع الوسطاء، من أجل التوصل إلى تهدئة مع حماس، ووقف التصعيد بالجنوب.



وقال الموقع: "إن مصر وقطر تمارسان الضغط على حماس لوقف التصعيد، وطلبوا من إسرائيل تأجيل الرد على البالونات، لحين التوصل إلى تهدئة فورية".



وبحسب (واللا)، أكدت مصادر أمنية إسرائيلية، أنه يمكن التوصل إلى تهدئة خلال الأيام القريبة المقبلة، في أعقاب الضغط المصري والقطري على حماس.



ولفت الموقع، إلى أن تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية أشارت، إلى أن السنوار قرر توسيع التصعيد مع إسرائيل، وذلك بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية بغزة.