رئيس مجلس (أشكول): نحن في حرب استنزاف طويلة مع قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قال غادي ياركوني، رئيس مجلس (أشكول) الإقليمي: "إننا في حرب استنزاف طويلة مع قطاع غزة"، مضيفا: "على الحكومة الإسرائيلية أن تقرر ما تريده في غزة في غضون 10 سنوات وأن تتصرف"، بحسب إذاعة الجيش.



ومنذ أكثر من أسبوع، يسود قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني، حيث تشن إسرائيل غارات بشكل شبه يومي، بزعم الرد على إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من القطاع.



فيما يؤكد مطلقو البالونات الحارقة التي تتسبب في إشعال حرائق بمستوطنات غلاف غزة، إنهم يسعون لإجبار إسرائيل على الالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار التي تتضمن تخفيف الحصار عن القطاع.