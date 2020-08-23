الصحة بغزة: لم نجر أي عينة فحص (كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنه لم يتم اجراء أي عينة فحص جديدة لفيروس (كورونا) المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة في تصريح لها، إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بالفيروس داخل قطاع غزة.