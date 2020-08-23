المالكي يُشيد بالعلاقات الفلسطينية العُمانية

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، اليوم الأحد، بالعلاقات الثنائية بين دولة فلسطين، وسلطنة عُمان.



وثمن المالكي خلال زيارته اليوم، مقر السفارة في مدينة رام الله، رفقة مسؤول الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين فايز أبو الرب، الدعم الذي تقدمه السلطنة لدولة فلسطين في كافة المجالات.



يشار إلى أن سلطنة عُمان، كانت افتتحت سفارتها في فلسطين في 30 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.