شؤون فلسطينية

البطش لـ "دنيا الوطن": جولة التصعيد الحالية بغزة لتمرير (صفقة القرن) وإخافة الفلسطينيين

البطش لـ "دنيا الوطن": جولة التصعيد الحالية بغزة لتمرير (صفقة القرن) وإخافة الفلسطينيين
خاص دنيا الوطن
أكد خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أن العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني مستمر، ولم يتوقف، بل يزداد وينخفض، وفقاً للمحتل تنفيساً لأزماته الداخلية.

وقال البطش لـ"دنيا الوطن": "هذه الجولة من التصعيد والقصف والتهديد المستمر لأبناء شعبنا في قطاع غزة، هي لتمرير سياسة الضم، ولإخافة الفلسطينيين، بالإضافة إلى أن نتنياهو، يريد أن يتخلص من أزماته الداخلية".

وأشار البطش، إلى أن التهديدات الإسرائيلية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لن تغير من مواقفه، فهو تحت الاحتلال، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه طالما الاحتلال موجود، فالمقاومة بكل أشكالها، هي حق للفلسطينيين، ويجب أن تستمر.

وشهد قطاع غزة خلال الفترة الماضية، حالة من التوتر الشديد، بعدما قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، عدة اهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية، ردا على استمرار اطلاق البالونات الحارقة، والقذائف الصاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة.

وأطلقت مجموعة من القيادات السياسية الإسرائيلية، تهديدات بشن عملية عسكرية على قطاع غزة، والعودة الى سياسية الاغتيالات بحق قادة المقاومة الفلسطينية.

من جانبها، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، أن أي عملية اغتيال لأي من قادتها، يعتبر بمثابة اعلان حرب، وانها سترد على ذلك.

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