دولي

أفخاي ادرعي ينشر فيديو لإماراتيين يحتفلان بهدية وصلتهما من إسرائيل وسط موجة تعليقات غاضبة

أفخاي ادرعي ينشر فيديو لإماراتيين يحتفلان بهدية وصلتهما من إسرائيل وسط موجة تعليقات غاضبة
رام الله - دنيا الوطن
أثار مقطع فيديو، نشره مواطنان إماراتيان، لهدية من أصدقائهما الإسرائيليين في تل أبيب، جدلاً وسخرية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

من جهته، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي الفيديو، وعلق: "إماراتيان يحتفلان بهدية وصلتهم من أصدقائهم الإسرائيليين في #تل_أبيب .. ما أجمل هذه الصورة...إن شاء الله العام المقبل سأحتفل مع البوظة الإمارتية".

وقال أحد الإماراتيين في الفيديو: "اليوم وصلني أحلى آيسكريم من تل أبيب، هذا عربون صداقة ومحبة، شالوم تل أبيب، حياكم الله والله"، لتنهال عليه التعليقات الغاضبة والساخرة وفق (روسيا اليوم)

وفي وقت سابق، دعا الناشط الإماراتي، راشد الجاسم، الإسرائيليين لزيارة الإمارات، حيث قال: "الى أبناء العم في إسرائيل، هذا ثريد لكم اذا أردتم زيارتنا.. فأهلاً وسهلاً في بلد السلام والتسامح وطن زايد، نبدأ من عاصمتنا الجميلة أبوظبي".

يذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق عن توصل إسرائيل والإمارات إلى اتفاق لإقامة علاقات رسمية بينهما، الأمر الذي أثار غضباً وجدلاً واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية والإسلامية.


 

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