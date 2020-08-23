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الجولة الثالثة لمناقشة تعديل الدستور السوري تنطلق في جنيف غدا

الجولة الثالثة لمناقشة تعديل الدستور السوري تنطلق في جنيف غدا
رام الله - دنيا الوطن
توجه وفد الحكومة السورية إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة المصغرة لـ"اللجنة الدستورية" لمناقشة تعديل الدستور السوري التي تبدأ أعمالها غد الاثنين وتستمر حتى يوم الجمعة القادم.

ويتشكل الوفد الحكومي من الدكتور أحمد الكزبري (رئيسا مشاركا للجنة)، وعددا من الأعضاء وفق (روسيا اليوم).

ولا يرافق وفد الحكومة السورية هذه المرة وفد إعلامي سوري، نظرا للإجراءات السويسرية الصارمة تجاه الوافدين الذين يخضعون لفترة حجر مدتها 14 يوما ، وتم استثناء الوفود المشاركة حصرا.

وخضع الوفد لفحص PCR قبل مغادرته دمشق صباح اليوم الأحد، على أن يخضع لفحص آخر فور وصوله إلى جنيف وقبل التوجه إلى مقر إقامته.

وتتألف اللجنة المصغرة من 45 عضوا، 15 للوفد الحكومي، و15 لممثلي المجتمع المدني، و15 للمعارضات، ومن رئيسين هما د.أحمد كزبري عن الوفد الحكومي، وهادي البحرة عن وفد المعارضات، ويشارك في الجلسات المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسون، بصفة مسير أعمال اللجنة.

يذكر أن هذه الجولة هي الثالثة للجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة مناقشة تعديل الدستور، والتي تضم 150 عضوا، خمسون عن كل طرف من الأطراف الثلاثة المشاركة.

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