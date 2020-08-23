هيئة الأسرى: الأسير المريض شلوف يُعانى من هبوط فى نبضات القلب

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية، اليوم الأحد، في إطار حملتها لنصرة وإنقاذ حياة الأسرى المرضى، المؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية؛ للضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية.



وأكدت أن الأسير المريض زامل عاهد شلوف، مواليد 1983م، من بيت حانون شمال قطاع غزة، والمعتقل منذ 25/3/2008 م، والمحكوم 15 عاماً، يعانى من هبوط في نبضات القلب، ومن آثار زرع جهاز لتنظيم دقات القلب منذ 8/8/2008م، كونه يعاني من مشاكل صحية عديدة منها ضعف شديد وهزل وآلام حادة في العمود الفقري، نتيجة تعرُّضه لحادث سير قبل الاعتقال، هذا بالإضافة إلى ضعف شديد في قوة الدم، والتي تصل إلى 7 درجات في بعض الأحيان، وترفض إدارة السجون توفير طعام خاص له للمساعدة في تقويه الدم.



وأوضحت الهيئة، أن الأسرى المرضى، يعانون من عدم إجراء الفحوصات المخبرية الدورية، والقيام بصور الأشعة، ومن عدم وجود طواقم طبية معالجة من إدارة السجون في ظل منع إدخال الطواقم الطبية المتخصصة من وزارة الصحة الفلسطينية، وعدم تقديم العلاجات اللازمة أو إجراء العمليات الجراحية للأسرى.



وطالبت المؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية؛ للضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية، والالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولي الإنساني.