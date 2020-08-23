شؤون فلسطينية

(صور): سفينة حربية إسرائيلية تفرض إغلاق الصيد على شاطئ غزة

(صور): سفينة حربية إسرائيلية تفرض إغلاق الصيد على شاطئ غزة
رام الله - دنيا الوطن
اقتربت سفينة حربية تابعة للبحرية الإسرائيلية، اليوم الأحد، من شاطئ بحر غزة.
 
وأفاد مراسل صحيفة (يديعوت أحرونوت) أليؤور ليفي، بأن السفينة الحربية، تراقب فرض الإغلاق الكامل على منطقة الصيد قبالة شواطئ غزة.
 
وأوضح، أن السفينة اضطرت إلى المخاطرة والاقتراب من شاطئ غزة.
 
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، يفرض إغلاقاً بشكل كامل في بحر قطاع غزة ويمنع الصيد، ضمن عقوباته على القطاع بدعوى إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة صوب مستوطنات الغلاف.

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