عربي

بومبيو يزور السودان في الأيام المقبلة

بومبيو يزور السودان في الأيام المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول بالحكومة السودانية، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيزور السودان في الأيام القريبة المقبلة.

ومن المقرر أن يزور بومبيو إسرائيل والإمارات يومي الاثنين والثلاثاء، بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبوظبي مؤخرا.ورفض المسؤول السوداني، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، الإدلاء بتفاصيل عن زيارة بومبيو وأهدافها وفق(رويترز).

يعمل السودان على تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، لكنه لا يزال يسعى لشطب اسمه من قائمة الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة راعية للإرهاب.

ويعد إنهاء إدراج السودان في قائمة الإرهاب الأمريكية أولوية قصوى للمجلس الانتقالي في السودان والحكومة التي تعمل تحت إشرافه.

وقال مصدر حكومي كبير لرويترز الأسبوع الماضي إنه من المتوقع إحراز تقدم كبير بشأن هذه القضية في الأسابيع المقبلة.

أخبار ذات صلة

الجولة الثالثة لمناقشة تعديل الدستور السوري تنطلق في جنيف غدا

الجولة الثالثة لمناقشة تعديل الدستور السوري تنطلق في جنيف غدا

السلطات الأردنية تعزل 19 مبنى سكنياً في عمان بسبب تفشي (كورونا)

السلطات الأردنية تعزل 19 مبنى سكنياً في عمان بسبب تفشي (كورونا)

السيسي يُصدر قراراً جمهورياً متعلقاً بـ &#34;الفساد&#34;

السيسي يُصدر قراراً جمهورياً متعلقاً بـ "الفساد"

نصر الله: يطالبوننا بعدم التدخل في الإقليم وكل هذه الدول تتدخل بلبنان

نصر الله: يطالبوننا بعدم التدخل في الإقليم وكل هذه الدول تتدخل بلبنان

حزبان يرفضان أي محاولة للتطبيع مع إسرائيل في هذه الدولة

حزبان يرفضان أي محاولة للتطبيع مع إسرائيل في هذه الدولة

تداول تسجيلات مسربة لأمن الدولة في الكويت.. والداخلية ترد

تداول تسجيلات مسربة لأمن الدولة في الكويت.. والداخلية ترد

&#34;آب&#34; يقفز بأرقام (كورونا) في الأردن ويُسجل أعلى حصيلة شهرية

"آب" يقفز بأرقام (كورونا) في الأردن ويُسجل أعلى حصيلة شهرية

الإعلان عن تأسيس أول رابطة ضد التطبيع في الإمارات

الإعلان عن تأسيس أول رابطة ضد التطبيع في الإمارات

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

رأفت: نرحب بالأحزاب والنقابات العربية التي رفضت تطبيع دولة الإمارات

رأفت: نرحب بالأحزاب والنقابات العربية التي رفضت تطبيع دولة الإمارات

المالية بغزة تُصدر إعلاناً حول تسديد رسوم طلاب الجامعة الإسلامية

المالية بغزة تُصدر إعلاناً حول تسديد رسوم طلاب الجامعة الإسلامية

هيئة الأسرى: الأسير المريض شلوف يُعانى من هبوط فى نبضات القلب

هيئة الأسرى: الأسير المريض شلوف يُعانى من هبوط فى نبضات القلب

الشعبية والجهاد تُحملاّن الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين والمرضى

الشعبية والجهاد تُحملاّن الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين والمرضى

وزير الحكم المحلي يَطلع على احتياجات عدد من الهيئات المحلية

وزير الحكم المحلي يَطلع على احتياجات عدد من الهيئات المحلية

الجبهة الديمقراطية تدعو الدول العربية لرفض الضغوط الأميركية للتطبيع مع إسرائيل

الجبهة الديمقراطية تدعو الدول العربية لرفض الضغوط الأميركية للتطبيع مع إسرائيل

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

جمال أبو الهيجا يدخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال

جمال أبو الهيجا يدخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال

منوعات

شاهد: الناشطة شهد القفاري تفضح رجل طلب منها زواج المسيار وتتعرض للهجوم

شاهد: الناشطة شهد القفاري تفضح رجل طلب منها زواج المسيار وتتعرض للهجوم

فصيحة: خالد أرغنتش مارس مع شقيقة زوجته افعال صادمة

فصيحة: خالد أرغنتش مارس مع شقيقة زوجته افعال صادمة

شاهد: فنان يطلق النار على قدمي حبيبته المغنية.. هكذا واستها ريهانا

شاهد: فنان يطلق النار على قدمي حبيبته المغنية.. هكذا واستها ريهانا

شاهد: محامي زوج هالة صدقي ينسحب من كل القضايا

شاهد: محامي زوج هالة صدقي ينسحب من كل القضايا

سجال جريء بين إليسا ووزيرة لبنانية يثير بلبلة

سجال جريء بين إليسا ووزيرة لبنانية يثير بلبلة

شاهد: أصالة تدافع عن نادين نسيب نجيم.. والأخيرة تردّ

شاهد: أصالة تدافع عن نادين نسيب نجيم.. والأخيرة تردّ

صور جديدة من حفل ميلاده وأحمد سعد يتحدث عن زفافه وخطته الطريفة

صور جديدة من حفل ميلاده وأحمد سعد يتحدث عن زفافه وخطته الطريفة

شاهد: أحمد الفيشاوي يٌقبل زوجته على الملأ وتعليقه يحدث ضجة

شاهد: أحمد الفيشاوي يٌقبل زوجته على الملأ وتعليقه يحدث ضجة

شاهد: داليا البحيري تكشف تفاصيل واقعة تعرضها للتحرش

شاهد: داليا البحيري تكشف تفاصيل واقعة تعرضها للتحرش

صور: رانيا منصور تحتفل بزفاف شقيقتها التوأم &#34;نورهان&#34;

صور: رانيا منصور تحتفل بزفاف شقيقتها التوأم "نورهان"

عربي

بومبيو يزور السودان في الأيام المقبلة

بومبيو يزور السودان في الأيام المقبلة

السلطات الأردنية تعزل 19 مبنى سكنياً في عمان بسبب تفشي (كورونا)

السلطات الأردنية تعزل 19 مبنى سكنياً في عمان بسبب تفشي (كورونا)

السيسي يُصدر قراراً جمهورياً متعلقاً بـ &#34;الفساد&#34;

السيسي يُصدر قراراً جمهورياً متعلقاً بـ "الفساد"

نصر الله: يطالبوننا بعدم التدخل في الإقليم وكل هذه الدول تتدخل بلبنان

نصر الله: يطالبوننا بعدم التدخل في الإقليم وكل هذه الدول تتدخل بلبنان