وزير الحكم المحلي يَطلع على احتياجات عدد من الهيئات المحلية



جاء ذلك، خلال لقائه اليوم في مكتبه كل على حدة رئيس مجلس بيتللو، نصر رضوان، والوفد المرافق له، بحضور مدير عام حكم محلي رام الله والبيرة م. ليالي مقدادي، ورئيس بلدية قطنا يوسف الفقيه.



حيث أطلع رئيس مجلس قروي بيتللو، الوزير على إنجازات البلدية، وأهم المشاريع التي تم تنفيذها بتمويل ذاتي ومشاركة المجتمع المحلي، لا سيما المتمثلة بشق طرق وتمديدات مياه وإنارة وغيرها، مبدياً شكره وثناءه على المساعدة المادية والمساندة المعنوية التي قدمها المجتمع المحلي.



بدوره، أكد الصالح على متابعة الوزارة الدائمة لكافة احتياجات البلديات والمجالس القروية في كافة محافظات الوطن، والسعي الجاد لتوفير الدعم المالي اللازم لإقامتها، وتنفيذها من أجل تعزيز صمود المواطنين في أراضيهم، وتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة لهم، وذلك حسب الإمكانات المادية المتوفرة، لا سيما حماية تلك المناطق من الاستيطان.

رام الله - دنيا الوطناطلع وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، على احتياجات مجلس قروي بيتللو/ محافظة رام الله والبيرة ومجلس بلدي قطنا/ محافظة القدس من المشاريع التنموية والتطويرية، بالإضافة إلى أبرز القضايا المتعلقة بمتابعة قضايا واحتياجات المواطنين.