فلسطين: استقرار نسبي في معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

سجلت فلسطين اليوم الأحد، استقراراً نسبياً في معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، تسجيل 326 إصابة اليوم الأحد، مقارنة بـ 311 إصابة أمس في ارتفاع بسيط.



وأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 740 حالة تعافٍ جديدة لمصابين بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما سجلت 326 إصابة جديدة في محافظات الوطن.



وأضافت الكيلة في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن 5 وفيات سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وقد تم الإعلان عنها سابقاً.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (176)، محافظة نابلس (19)، محافظة بيت لحم (34) محافظة قلقيلية (26)، محافظة رام الله والبيرة (31)، محافظة أريحا والأغوار (21)، محافظة طولكرم (4)، محافظة سلفيت (2)، محافظة جنين (2)، محافظة طوباس (1)، ضواحي القدس (10)، فيما لم تصل أي تحديثات جديدة بخصوص الحالة الوبائية لمدينة القدس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وتابعت وزيرة الصحة، أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: (689) في محافظة الخليل، (15) في محافظة نابلس، (19) في محافظة طولكرم، (16) في محافظة قلقيلية، (1) في محافظة سلفيت.



وأوضحت وزيرة الصحة، أن نسبة التعافي، بلغت 64.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 35.2%، وحالات الوفاة 0.5% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 30 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطن