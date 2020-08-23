عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.



وأفادت مصادر أمنية، بأن 85 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى، حيث انتشرت منذ ساعات الصباح الباكر، قوات كبيرة تابعة لشرطة الاحتلال في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين وفق (وكالة الأنباء الرسمية).