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السلطات الأردنية تعزل 19 مبنى سكنياً في عمان بسبب تفشي (كورونا)

السلطات الأردنية تعزل 19 مبنى سكنياً في عمان بسبب تفشي (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ عمان، سعد الشهاب، عن عزل 19 مبنى سكنياً في العاصمة الأردنية، 5 منها في منطقة الأشرفية، وذلك بعد اكتشاف إصابات جديدة بفيروس (كورونا) فيها.

وقال الشهاب: إن هذه المباني، تقع في مناطق تلاع العلي وخريبة السوق وسحاب خشافية الدبايبة وخلدا ومرج الحمام وجبل عمان، الدوار الرابع والصويفية وأم البساتين وجبل الزهور وجبل الجوفة والشميساني والبيادر وطلوع المصدار وماركا الشمالية وخمس بنايات في منطقة الأشرفية وفق (عمون).

وأضاف، أن عدد البنايات المعزولة في محافظة العاصمة نتيجة إصابات (كورونا) حتى الآن تبلغ 63 بناية، مشدداً على أنه يتم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى، وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد. 

ولفت الشهاب إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول أو خروج أي شخص إلى المباني السكنية تلك، وحتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات، مشدداً على أن هذه المباني، ستبقى تحت الحجر حتى ظهور نتائج فحص العينات.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس (كورونا) في الأردن، وصل إلى 1576 فيما تم تسجيل 11 حالة وفاة مرتبطة بالمرض.

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