(كورونا) عالمياً: نحو 809 آلاف وفاة وأكثر من 23 مليوناً و400 ألف إصابة

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رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، حتى صباح اليوم الأحد، أن الفيروس أودى بحياة 808,982 شخصاً في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها اكثر من 23 مليوناً و400 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد على 15 مليوناً و918 ألف مريض.



وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف حتى مساء أمس السبت، نحو 262 ألف إصابة جديدة، أي ما يزيد على ربع مليون إصابة جديدة خلال يوم واحد، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة لنفس اليوم 5,349 حالة وفاة، حسب موقع Wordometers المختص بآخر إحصاءات الجائحة حول العالم ونقلته (وكالة الأنباء الرسمية).



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي كل من، الولايات المتحدة الأمريكية (974 وفاة)، والهند (918 وفاة)، والبرازيل (823 وفاة) والمكسيك (504 وفيات)، وكولومبيا (400 وفاة).



فيما بينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت السبت أعلى حصيلة اصابات جديدة خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي كل من، الهند (70,068 إصابة)، والبرازيل (46,210 اصابات)، والولايات المتحدة الامريكية (43,829 اصابة)، وكولومبيا (10,965 اصابة)، والبيرو (9,169 إصابة، و208 وفيات).



واوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد، الأكثر تأثراً جراء الجائحة حالياً في العالم، وذلك من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس، هي كل من الولايات المتحدة الامريكية (180,174 وفاة)، والبرازيل (114,277 وفاة)، والمكسيك (60,254 وفاة)، والهند (56,875 وفاة)، وبريطانيا (41,423 وفاة).