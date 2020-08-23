عدا السلع والبضائع الغذائية والطبية.. إسرائيل تُقرر وقف إدخال جميع السلع والبضائع لقطاع غزة





يأتي ذلك، في وقت تواصل فيه حكومة الاحتلال إغلاق (معبر كرم أبو سالم)، جنوب شرق قطاع غزة، رداً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع صوب مناطق الغلاف.

رام الله - دنيا الوطنأبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، شركات القطاع الخاص بقرار الحكومة الإسرائيلية، بوقف إدخال جميع السلع والبضائع لقطاع غزة، عدا السلع والبضائع الغذائية والطبية فقط لا غير.