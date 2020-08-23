السيسي يُصدر قراراً جمهورياً متعلقاً بـ "الفساد"
رام الله - دنيا الوطن
وافق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على انضمام مصر إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي؛ لمنع الفساد ومكافحته.
وتمثل أهداف هذه الاتفاقية، تشجيع وتعزيز قيام الدول الأطراف، بإنشاء الآليات اللازمة في إفريقيا؛ لمنع الفساد وضبطه والمعاقبة، والقضاء عليه، وعلى الجرائم ذات الصلة في القطاعين العام والخاص.
وافق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على انضمام مصر إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي؛ لمنع الفساد ومكافحته.
وتمثل أهداف هذه الاتفاقية، تشجيع وتعزيز قيام الدول الأطراف، بإنشاء الآليات اللازمة في إفريقيا؛ لمنع الفساد وضبطه والمعاقبة، والقضاء عليه، وعلى الجرائم ذات الصلة في القطاعين العام والخاص.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قراراً للسيسي، بالموافقة علي انضمام مصر إلى الاتفاقية المعتمدة في مدينة مابوتو بتاريخ 11/7/2003، وعلى الإعلان والتحفظ بشأن الاتفاقية وفق (روسيا اليوم).
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