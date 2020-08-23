عمانيون يوقعون عريضة ضد التطبيع ودعماً للفلسطينيين

وقعت مجموعة من المواطنين العمانيين، على عريضة ضد التطبيع، ودعماً للشعب الفلسطيني وقيادته في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشريف، وحق عودة اللاجئين، وتقرير المصير.





وقال الموقعون في عريضتهم بعنوان "عمانيون ضد التطبيع"، "إننا لا نعرف إلا فلسطين واحدة، عاصمتها القدس الشريف، شعبها سواء ذاك الذي ما زال متشبثًا بالبقاء على أرضه التاريخية، أو ذاك الذي أجبرته الهزائم والخذلان على الشتات والمنافي، هو السيد الوحيد، وهو صاحب الحق الأوحد في تقرير مصيره بالدفاع عن وجوده ومقاومة كل أشكال النهب والتقسيم والمتاجرة بقضيته العادلة، هو الجدير باختيار من يمثله، ويمثل آماله وتطلعاته في الداخل والخارج".





وأكدوا دعمهم ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني، حتى ينالوا حقوقهم كاملة غير مجزأة، معلنين رفضهم وبشكل واضح كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وان كل اتفاق يبرمه أي نظام عربي من المحيط إلى الخليج هو حبر على ورق لا يمثل إلا من يدّعونه، وكل اتفاق على هذه الشاكلة هو اتفاق لا قيمة له من الأساس، لأن أصحاب الحق، الشعب الفلسطيني، ليسوا طرفا فيه، ولا نخالهم يفرطون لا في كرامة الأرض ولا في شرف التاريخ ولا وعود المستقبل.





وأوضحوا أن إعلان دولة الإمارات والكيان الصهيوني عن الاتفاق بينهما لتطبيع علاقاتهما، تحت الرعاية الأميركية، وكل ما تلاه من خطابات الترحيب التي لاقاها من بعض الأنظمة العربية وبشكل أخصّ بيان وزارة الخارجية العمانية المؤيد لهذا الاتفاق لا يمثلنا، وإن أبناء عُمان من كتاب وأدباء ومثقفين وصحفيين ومهنيين، من أجيال مختلفة وأطياف متنوعة، يرفضون رفضاً قاطعاً فصلهم عن قضيتهم المركزية؛ القضية الفلسطينية.





ودعا العمانيون جميع الأنظمة إلى العودة إلى رشدها واحترام إرادة ووجدان شعوبها الذي تمثل فلسطين فيه الركن الأساس.





الموقعون:





عبد الله حبيب/ شاعر وسينمائي.





زاهر الغافري/ شاعر وكاتب.





صالح العامري/ شاعرو إعلامي.





زاهر المحروقي/ كاتب وإعلامي.





سليمان المعمري/ اعلامي وكاتب





سعيد سلطان الهاشمي/ كاتب





حمود بن حمد الشكيلي/ قاص





محمود الرحبي/ قاص وروائي





ابراهيم بن سعيد/ شاعر وكاتب





هلال البادي/ كاتب ومسرحي





علوي المشهور باعمر/ باحث





حمود سعود/ قاص





الخطاب المزروعي/ قاص





محمد العجمي/ كاتب





حبيبة الهنائي/ ناشطة حقوقية





مالك المسلماني/ مسرحي





أحمد الرحبي/ مترجم وروائي





سمية اليعقوبي/ اعلامية





المختار الهنائي/ صحفي





كمال حسن علي/ أعمال حرة





محمود حمد/ شاعر وباحث





وضحاء بنت شامس الكيومي/ باحثة اجتماعية





سيف عدي المسكري/ كاتب وباحث





يعقوب الخنبشي/ كاتب





سعيد الحاتمي/ قاص





بدر بن علي الشيباني. شاعر وإعلامي





سعيد حميد الجلندي. قانوني





خميس بن سالم الرميمي. إعلامي





خميس عبيد القطيطي. كاتب





طيبة محمد المعولي. عضو سابق في مجلس الشورى





سالم الهاشمي. شاعر





يوسف بن يعقوب السعدي. طالب مبتعث إلى أستراليا





عبدالله الحنشي. كاتب





محمود محمد الجامودي. ناشط اجتماعي





محمد قرط الجزمي. كاتب





خالد بن نصيب العريمي. شاعر





ألطاف بن آفاق أحمد بن عبد الحميد الخان. طبيب





طارق أحمد الشحي. مشرف تربوي





أحمد بن علي الحارثي. باحث





‏‎عبدالله بن علي النوفلي. معلم





رشيد عبدالله اليافعي. إعلامي





‏‎محمد بن ناصر بن محمد الخنبشي. مدرس





مريم حمد. شاعرة





حمد شهاب الزدجالي. معلم





‏‎عائِشة بنت حمد الرّيسي. طالبة جامعيّة





علي بن سالم المانعي. أكاديمي





محمد بن خليفة الحوسني. قانوني





إسماعيل بن سلطان الأغبري. معلم





سعيد محمد اسلم غفرم الشحري. ناشط اجتماعي





جواد بن أحمد اللواتي. طبيب





حمد محمد الغيلاني. خبير بيئي





عمر الكندي. موظف في وزارة الأوقاف





عامر سالم سعيد المشيخي. معلم





زهران زاهر الصارمي. كاتب





محمد الشحري. كاتب





شريف بن خلفان العاصمي/ مهندس





هلال حميد السعيدي. معلم





مازن الحجري.طالب





علي اللواتي. موظف





مهند عبدالله سليمان الزدجالي. موظف





فهد خميس الخروصي. محام





أحمد العامري. مهندس





احمد بن سعيد السعدي. محام





خالد بن سعيد الشكيلي. محلل نظم معلومات





خالد بن محمد العمري. فني معلومات صحية





حسن أحمد اللواتي. طبيب





مروان عامر الحجري مشرف متحف السيد فيصل بن علي





طيف الهنائية. طالبة جامعية





‏‎حفصة أمبوسعيدية. طالبة جامعيّة





‏‎عامر بن منصور بن ناصر العزري. قانوني





‏‎علي بن سالم الكلباني. أكاديمي





‏‎عبيد خميس عبيد الكلباني. مهندس نفط وغاز





‏‎مازن المحروقي. مهندس





‏‎عمار بن ياسر المقرشي. طالب جامعي





الصلت الخروصي. طالب جامعي





سعد بن محمد العامري. موظف في القطاع الخاص





خالد المعمري. طالب جامعي





علا الهنائي. ‏خريجة علوم الحاسب الآلي





بشرى بنت ثاني العامرية. اختصاصية تسويق





عدي بن ناصر العميري. معلم





‏‎إبراهيم بن مبارك بن حمد الريامي. مدرس فيزياء





مياسة بنت سيف الحراصية. مرشدة نفسية





الأحمد سلطان الربيعي. مورد بضائع تجزئة





‏‎عزيزة المنجية. مشرفة تربوية متقاعدة





خالد الهنائي. من أهالي مطرح





مصطفى محسن اللواتي . أعمال حرة





مسلم بن حمدان بن عبدالله المعمري. موظف





بثينه الحارثي. أخصائية شؤون مالية





باسمة الراجحي. باحثة





إياد اللواتي. موظف





علي محمد سلطان. كاتب





‏‎ناصر بن حمّاد العامري. كيميائي





آثار سالم. طالبة جامعية





ليلى عبدالله. كاتبة





‏‎هدى الغابشي. مهندسة





‏‎مالك المعمري. موظف بوزارة التربية والتعليم





محمد بن أحمد البوسعيدي. موظف





‏‎سمية بنت حماد العزري. معلمة





‏‎‎يعرب بن محمد الذهب. باحث





هدى محمد. مهندسة





‏‎حاتم بن علي اليافعي. قانوني





‏‎عمر المسكري. مهندس





سليمة الراجحي. موظفة





‏‎إسماعيل الشحي. طالب جامعي





‏‎زايد الشرياني. مهندس





‏‎احمد بن سعيد البلوشي. معلم





‏‎ريم محمد عبدالباقي اللواتي - عضو في حركة المقاطعة الطلابية BDS & Apartheid Off Campus





أحمد الشيزاوي. إعلامي





معصومة علي العجمي. موظفة





رقية البادي. فني حاسب ٱلي





منى مال الله علي . ربة أسرة وأعمال حرة





محمد علي حسن اللواتي . أعمال حرة





عوض علي الصوافي. قانوني وناشط اجتماعي





أسعد اللوغاني. فني ميكانيك





‏‎حليمة الهنائي- طالبة علم نفس





ناصر بن مصبح الزيدي. أكاديمي





‏‎عمر ناصر عبدالله القطيطي. خريج إحصاء





‏‎هيام محمد البوسعيدي. طالبة هندسة





‏‎ناصر سيف هلال المقبالي. طالب





‏‎هُمام الهِنائي. مهندس مدني





‏‎حنان الرحبي. مترجمة مستقلة وطالبة ماجستير





‏‎لُبيد العامري. طالب جامعي





‏‎الصفوة كشوب. طالبة جامعية





ناصر المنجي. كاتب





حمود الحجري. شاعر





آمنة العوادي. ناشطة اجتماعية





‏‎محمد الناعبي. طالب جامعي





طالب بن أحمد المعمري. أكاديمي





مسلم مسعود المعشني. كاتب





أحمد بن محمد العامري. كاتب





عمر بن محمد بن عامرخبشال الشنفري. إعلامي





أسامة بن سالم سعيد الشجيبي. علاقات عامة





بدر بن عبدالله نصيب اسلم الشنفري. إداري موارد بشرية





علي بن عوض بن حاج قاووق. باحث إداري





حسن جعبوب الحكلي. إعلامي





سلمان الحجري. أكاديمي وفنان تشكيلي





‏‎سلطان محمد السيابي. معلم





‏‎علي العامري. مبرمج





‏‎حسن علي الزعابي. أخصائي مصرفي





‏‎مسعود بن ناصر العبدلي. طبيب





‏‎خليفه بن راشد العيسائي. موظف





‏‎سلطان بن راشد الفارسي. أخصائي مناهج تعليمية





‏‎نصرى علي. خرّيجة دراسات معلومات





‏‎إبراهيم بن محمد النظيري. معلم بوزارة التربية





محمد بخيت سالم جعبوب. أعمال حرة





محمود عبد الخالق اللواتي. مهندس بترول





ناصر العلوي. شاعر





‏‎زكريا سعيد الخروصي. باحث اجتماعي





لؤي سلطان. عمل حر





ابتهال اللواتية. موظفة





صلاح الحوسني. موظف





بدر ناصر الوهيبي. رحالة وكاتب





أمامة مصطفى اللواتي. كاتبة





احمد باقر جعفر اللواتي. مهندس





‏خلفان بن محمد المبسلي. كاتب





ندى اللواتية. موظفة قطاع خاص





‏‎عبدالله بن محمد بن سعيد المحروقي. متقاعد





‏‎‎زاهر الشبلي. طالب تربوي





‏‎مناضل الكلباني. مهندس





ناصر السعدي. باحث





أحمد عبدالقادر الفقيه العجيلي. مهندس





سعيد محمد الريامي. طبيب





‏‎محمد بن يحيى الحارثي. فني اتصالات





حمود بن محمد بن ناصر العزري . معلم





سماح بنت عبدالله العريمية. ممرضة





عبدالله الصبحي. طبيب





أحمد حسن المعيني. كاتب ومترجم.





سيف الغاربي. مهندس





سعيد الحارثي. موظف





مريم أحمد الزدجالي. جيوفيزيائية.





صلاح بن راشد الغريبي. كاتب





سعود بن ناصر الجامودي. أعمال حرة





علي باقر سليمان. أعمال حرة.





عبدالله بن سعود الحكماني. شاعر وكاتب





ليلى الهادية. مدرسة.





سالم بن محمد الحراصي. مهندس وشاعر.





محمد الوهيبي. كاتب.





إسماعيل علي حمدان المقبالي. مهندس عقود.





إبراهيم أحمد محمد. موظف في مكتبة.





لبنى الإسماعيلي. موظفة تسويق





فيصل بن رشيد اليافعي. اعمال حرة.





يوسف السليماني. مدقق مالي.





محمد بن يحيى الحارثي. فني إتصالات





أحمد الحجري. قاص





يوسف البادي. فنان تشكيلي ومصمم





صالح أحمد المقيمي. فنان





‏‎سيف بن محمد بن سالم الريامي. مهندس مدني





سعيد سالم الجابري. تربوي





أحمد مسلط. شاعر.





عبدالله الحوسني. طالب جامعي.





زيد الشحي. جامعي.





سيف آل عبدالسلام. معلم.





كاملة بنت الوليد الهنائي. أكاديمية





حسن آل ثاني. طبيب





عماد الراشدي. أكاديمي





بدر الراشدي. أعمال حرة





مهدي احمد جعفر. مستشار تنمية مستدامة





حبيب بن عبدالله الحسني. كاتب





خالد اليحيائي. موظف.





أحمد السعدي. شاعر.





هدى حمد. كاتبة وإعلامية.





صلاح عبيد. مسرحي.





علي الحارثي. شاعر وكاتب.





علي عكعاك. اكاديمي وباحث.





سعيد الهاشمي. إعلامي.





إشراق النهدي. كاتبة.





عامر بن سعيد بركات الهادي. عضو سابق في مجلس الشورى.





شمسة البروانية. ربة منزل





عيد الهاشمي. مهندس مدني





ناصر بن سعيد الهادي. أعمال حرة.





فارس الوهيبي .مهندس





أمل بنت سعيد الهادية. ناشطة اجتماعية.





عبدالله القاسمي محام.





أسامة محمد عبدالرب اليافعي. مهندس.





عوض سعيد السعدوني. خبير نظم معلومات وتكنولوجيا





سعيد الكندي. شاعر.





أمل بنت سعيد الهادية. ناشطة اجتماعية.





عبدالله القاسمي محام.





أمل محمد محاد العمرية. ممرضة.





أسعد بن عامر الهادي. باحث قانوني





سالم بن عامر الهادي. مهندس





ناصف بن عامر الهادي. مهندس





عادل بن عامر الهادي. إعلامي





حميدة بنت عامر الهادية. مهندسة





عزة بنت مبارك الراشدية. باحثة عن عمل





يحيى المعشني. موظف.





جوخة الحارثي. كاتبة.





سعيد سليمان المعمري. موظف في شركة تنمية نفط عمان.





طلال عبدالله البلوشي. مدرب.





عبدالله محمد ناصر العريمي. موظف في وزارة الأوقاف.





سلطان حمود السعدي. مهندس.





عبدالله سليمان الراشدي. مهندس اتصالات.





علي حيدر البلوشي .باحث قانوني.





صالح البريكي. موظف.





ماجد بن خميس الصباري. شاعر.





عبدالله سعيد عامر الحجري. باحث





ناصر بن عيسى الهادي. شاعر وكاتب.





يونس الجهوري. موظف.





خالد الذهلي. طبيب.





عبدالله العلوي. باحث وكاتب.





عصام الريامي. مشرف جوي.





هاشم الشامسي. شاعر وكاتب.





نور محمد. معلمة.





فاطمة محمد. معلمة.





هدى محمد. طبيبة.





سعيد سالم بيت سعيد. معلم.





محمد بن عبدالله بن سعيد الشكيلي. موظف.





سالم الهطالي. فني وثائق.





نصيب حبيب الرئيسي. متقاعد.





صلاح جعفر آل موسى. أعمال حرة.





طلال الصلتي. شاعر.





طاهر سلوم. أكاديمي.





حمد محمد الصبحي. موظف.





رحمة ناصر المحرزي. مقاعدة.





مصبح الهنائي. مفتش صحة.





خالد بن حميد بن جمعة المر النجادي. موظف في جامعة السلطان قابوس.





تركي بن علي البلوشي. صحفي.





هود الرحبي. طالب جامعي.





خلفان العبري. مهندس.





‏حارث منصور الشريقي. مهندس كهرباء.





علي بن أحمد بن جواد اللواتي. استشاري إدارة وعقود تجارية.





فاطمة العريمي. صحفية.





عبدالله المالكي. تاجر.





عبدالله البادي. كاتب.





ياسر الشيدي. معلم.





الصلت بن سالم بن راشد الخروصي. طالب إدارة أعمال دولية.





يوسف الزدجالي. موظف





سليمان محمد علي الريامي. اختصاصي أول مختبرات طبية.





‏‎هيثم الوهيبي. مدير علاقات عامة. القطاع الخاص.





ناصر الشعيلي.موظف قطاع خاص.





‏‎محمد البلوشي. موظف.





‏‎أسامة عصام البدري.منسق تنفيذي. القطاع العام





‏‎أسامة بن مسعود الغيثي. طيار





فاطمة البلوشي. موظفة.





‎سلطان بن سليمان بن سيف الرمحي. موظف.





‏‎‎أحمد المعمري. موظف بالقطاع الخاص.





بدر محمد المعشري. كاتب.





‏‎منيرة المسكري. خريجة جامعية.





عيسى خديم ضحي. طباع





محمد عبدالله البلوشي. مهندس جودة





فاطمة العلياني. ناشطة في المجال الثقافي المدني.





محمد السعدي. فني حاسب آلي.





حسام بن علي بن سعيد البلوشي. طالب جامعي





أحمد المنذري. موظف في القطاع العام.





الأصيل بن خميس بن بخيت الخميسي. طالب دبلوم.





‏أحمد بن سيف العيسائي. أخصائي اجتماعي.





علي الحيفي. موظف في القطاع العام.





عبدالرحيم الرجيبي. رائد أعمال.





عبير بنت عامر بن خميس الإسماعيلي. ربة منزل.





حاتم بدر المالكي. موظف في القطاع الخاص.





زهراء الجابري. طالبة.





طلال العبري. مشرف





صابرين العبدلي. مهندسة.





صبري الحارثي. موظف بشركة نفط.





محمد بن حمد بن سعيد الراشدي. معلم.





حمد مبارك الداودي. ضابط صحة وسلامة (قطاع خاص).





خديجة العلوي. موظفة بوزارة التربية والتعليم.





‏‎رحمة سعيد الكلبانية. خريجة جغرافيا.





‏‎شريفة بنت هلال المسكرية. موظفة حكومية.





‏‎فهد بن محمد الكلباني. موظف في القطاع الحكومي





‏‎محمد بن صالح الفارسي. طالب جامعي.





‏‎سامية الغيثي. جيوفيزيائية.





علي المخمري. شاعر





‏‎عامر غانم الرواس. صحفي بجريدة عمان.





حفصة الهادي. مهندسة دعم فني.





‏‎مريم الغيثي- طبيبة.





سلطان الشايعي. موظف.





علي النعماني. مهندس.





ليث التميمي. طالب جامعي.





‏‎أنيسة المسكري أخصائية شبكات.





‏‎خالصة سالم المقبالي. متخصصة في اللسانيات والمعجمية العربية. باحثة عن عمل.





خلفان الرحبي. صحفي.





ياسر الجساسي. مهندس.





سارة علي. أمينة مكتبة.





إبراهيم المياحي. معلم.





عوض المغني. موظف علاقات عامة.





شيخة خليفة. معلمة.





ميثاء المنذري. حكواتية.





عدنان محمد البلوشي. موظف حكومي.





بدر عبدالله المعمري ، موظف.





مرفت بنت يوسف النصر. ممثلة.





بدرية بنت محمد المنجي. معلمة لغة عربية.





ملاك العبري. باحثة عن عمل.





عبدالرحمن الشحري. باحث عن عمل.





سهيل سرور ثوعار. معلم.





أميرة سالم. باحثة عن عمل.





عادل الخنبشي. باحث عن عمل.





سالم بن علي البلوشي. موظف حكومي متقاعد.





موسى البلوشي. إداري.





سالم السيفي. شاعر.





سلطان الشرجي. مهندس.





سعيد عبدالله المسلماني. مهندس.





عبدالله بن زايد الشكيلي. أخصائي حاسب آلي.





سالم الحجري. باحث





بسام أبو قصيدة. موظف.





بهاء اللواتي. مهندس.





عبدالرحمن الوهيبي. طالب علم اجتماع





‏‎سيف بن بدر. أعمال حرة.





علي سالم البلوشي. مهندس بترول.





محمد سالم البلوشي .موظف بنك.





طفول سالم البلوشي. موظفة في الطيران المدني.





عمر سالم البلوشي. موظف مصرفي.





خديجة سالم البلوشي. موظفة.





سليمان بن خلفان المياحي. مدير مدرسة.





‏‎المعتز المخيني. طالب جامعي.





أحمد الشكيلي. موظف.





مصطفى بن هلال بن بدر الكندي. موظف في التربية والتعليم.





‏‎زايد الهنائي. أعمال حرة.





حذيفة الحضرمي. مهندس في وزارة الإعلام.





ماجد بن محمد السعيدي. موظف حكومي.





سالم بن عبدالله البلوشي. موظف بوزارة التربية والتعليم.

رام الله - دنيا الوطن