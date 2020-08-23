الإعلام الإسرائيلي: اتصالات لعقد لقاء بين نتنياهو وبن زايد

كشفت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أن هناك اتصالات لعقد لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد، قبل التوقيع النهائي على الاتفاق بين البلدين.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، إن هناك اتصالات، تجري حاليًا بين إسرائيل والإمارات، لعقد هذا اللقاء في الإمارات، قبل توقيع الاتفاق النهائي وفق ما قالته (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر مطلع على الاتفاق مع الإمارات قوله: "السودان والبحرين مرشحتان للإعلان عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل قريباً".

ولفتت الصحيفة، إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سيزور إسرائيل غداً، وسيتوجه مباشرة إلى الإمارات، لمناقشة بعض القضايا المتعلقة باتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

يشار إلى أن هناك خلافات بين إسرائيل والامارات، بشأن موافقة إسرائيل على بيع الولايات المتحدة الامريكية، طائرات (F-35) للإمارات، مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطن