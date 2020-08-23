الصندوق الثقافي الفلسطيني يُطلق الدورة السابعة من منح الأفراد والمؤسسات



ويُطلق الصندوق الثقافي الفلسطيني، دورته السابعة، المرحلة الثالثة، في أجواء صعبة، تمرّ بها كافة القطاعات، بما فيها قطاع الثقافة، الذي تأثر كباقي القطاعات بجائحة (كورونا).



ويستمر الصندوق بتقديم خدماته وجهوده؛ للمساهمة في تخفيف الآثار والأعباء التي تحملّها القطاع الثقافي، من أجل دفع عجلة التنميةالثقافية، التي تضررت جراء الأحوال السائدة.



ويستهدف الصندوق في دورته السابعة للمرحلة الثالثة لعام 2020 دعم وتشجيع الإبداعات والإنتاجات والعروض والمعارض الفنية في كافة القطاعات الثقافية المتعددة، وتعزيز المشاركة الثقافية عبر نشر الثقافة والفنون، في مختلف محافظات الوطن.



ويستقبل الصندوق طلبات الأفراد والمؤسسات من محافظات الوطن كافة، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 20/8/2020 وذلك بتعبئة نموذج الطلب على موقع الصندوق، أو موقع الوزارة





رام الله - دنيا الوطنأعلن الصندوق الثقافي الفلسطيني، عن بدء استقبال طلبات الدورة السابعة للمرحلة الثالثة من منح دعم الإبداعات والانتاجات للأفراد والمؤسسات، في كافة الحقول الثقافية للعام 2020 بدعم من الممثلية النرويجية.