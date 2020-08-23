شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منشآت وبركسات في العيسوية بالقدس

الاحتلال يهدم منشآت وبركسات في العيسوية بالقدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هدمت آليات وجرافات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بالقدس المحتلة، صباح اليوم الأحد، منشآت وبركسات في بلدة العيسوية.

وأفادت مصادر مقدسية، أن جرافات الاحتلال، هدمت منشآت وبركسات في الأراضي الشرقية لبلدة العيسوية، تعود ملكيتها للمقدسي محمد عبد محيسن.

وتصاعدت مؤخرًا عمليات الهدم، التي تنفذها قوات الاحتلال لمنازل المقدسيين، أو تجبرهم على تنفيذها بحجة عدم الترخيص.

وحسب تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، فقد هدمت قوات الاحتلال (18) منزلاً، وأخطرت بهدم عشرات المنازل، ودمرت (104) منشأة ما بين محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات، وغيرها خلال شهر تموز/ يوليو الماضي.

ومنذ احتلال المدينة عام 1967، هدم الاحتلال أكثر من 1900 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية، والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

ومن بين هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمنشآت، بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.

وتهدف سلطات الاحتلال بذلك، إلى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.

وفي الوقت، الذي تهدم به سلطات الاحتلال المنازل الفلسطينية، تصادق على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس.

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