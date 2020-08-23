بالأسماء: "التعليم" بغزة تُعيّن 92 معلماً على بند العقد للعام الدراسي 2020-2021
رام الله - دنيا الوطن
وقال مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة، رائد صالحية: "جرى اختيار المعلمين من الدور الوظيفي السابق لعام 2019/2020 وذلك لسد الاحتياجات من الوظائف التدريسية في المدارس للعام الدراسي الحالي 2020/2021.
وكانت الوزارة قد عينت في نهاية تموز/ يوليو الماضي 226 معلماً ومرشداً تربوياً في الدفعة الأولى على بند العقد.
عينت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، اليوم الأحد 92 معلماً على بند العقد (الدفعة الثانية) للعام الدراسي الجديد 2020/2021 (70 عقداً جديداً، و22 عقداً بدلاً من المعتذرين من الدفعة الأولى).
وقال مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة، رائد صالحية: "جرى اختيار المعلمين من الدور الوظيفي السابق لعام 2019/2020 وذلك لسد الاحتياجات من الوظائف التدريسية في المدارس للعام الدراسي الحالي 2020/2021.
وكانت الوزارة قد عينت في نهاية تموز/ يوليو الماضي 226 معلماً ومرشداً تربوياً في الدفعة الأولى على بند العقد.
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