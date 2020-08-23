بالأسماء: "التعليم" بغزة تُعيّن 92 معلماً على بند العقد للعام الدراسي 2020-2021

عينت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، اليوم الأحد 92 معلماً على بند العقد (الدفعة الثانية) للعام الدراسي الجديد 2020/2021 (70 عقداً جديداً، و22 عقداً بدلاً من المعتذرين من الدفعة الأولى).



وقال مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة، رائد صالحية: "جرى اختيار المعلمين من الدور الوظيفي السابق لعام 2019/2020 وذلك لسد الاحتياجات من الوظائف التدريسية في المدارس للعام الدراسي الحالي 2020/2021.



وكانت الوزارة قد عينت في نهاية تموز/ يوليو الماضي 226 معلماً ومرشداً تربوياً في الدفعة الأولى على بند العقد.



















رام الله - دنيا الوطن