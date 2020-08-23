دولي

روسيا: 4852 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

روسيا: 4852 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت روسيا اليوم الأحد، 4852 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما سجلت البلاد، وفق أرقام وإحصاءات المركز الروسي لمكافحة تفشي فيروس (كورونا)، 73 حالة وفاة جديدة.

وارتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى 956749 إصابة، فيما حصد الفيروس أرواح 16383 شخصاً حتى الآن.

وغادر المستشفى خلال اليوم الماضي 3163 شخصاً بعد تماثلهم للشفاء، ما يرفع حصلية المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 770639 شخصاً.

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