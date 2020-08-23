عشرات المستوطنين يواصلون اقتحامهم للأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

واصلت مجموعات المستوطنين، اليوم الأحد، اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوساً تلمودية.



وأشارت دائرة الأوقاف الإسلامية إلى اقتحام ما يقارب 55 مستوطناً باحات الأقصى، بينهم طلاب معاهد يهودية دينية، عبر مجموعات متفرقة من باب المغاربة، وغادروا من باب السلسلة.



ولفتت المصادر إلى أن قوات خاصة، تابعة لسلطات الاحتلال، أمنت اقتحامات الأقصى، وأغلقت المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، ومنعت المصلين والمرابطين من الاقتراب من منطقة الاقتحامات.



وضمن الخطوات الاستفزازية، يقدم المستوطنون على أداء طقوسهم التلمودية بأصوات عالية، ويتحججون بالجلوس للاستراحة، لإطالة وقت مكوثهم في المسجد.



يشار إلى أنّ شرطة الاحتلال، تسمح للمستوطنين بجولتي اقتحام صباحية ومسائية ما بعد الظهر، وبشكل يومي باستثناء الجمعة والسبت.