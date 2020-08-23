وزارة الصحة: الوضع الوبائي حرج ونتوقع نتائج صعبة حال عدم الالتزام بالتعليمات

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة، علي عبد ربه: إن الوضع الوبائي حرج، بعد تسجيل أعداد كبيرة للمصابين والوفيات، متوقعاً نتائج صعبة في حال عدم الالتزام بالتعليمات الصحية، مشيراً إلى أن زيادة حالات الوفاة مرتبط بالتأخر في اكتشاف المرض، وتقديم العلاج.



وأضاف عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) أن الوزارة دائماً توجه المواطنين بضرورة الالتزام بإجراء الفحوصات والإدلاء بأي أعرض لها علاقة بالفيروس، مشدداً على أن الوقت في إبلاغ الجهات المختصة مهم، وكل تأخير ليس في صالح المواطن، لأن كلما تم اكتشاف المرض مبكراً يتم التعاطي

معه أسهل.



وأوضح، أن المسوحات الطبية متوفرة، ولا يوجد اي نقص فيها، مبيناً أن وزارة الصحة، تعزز مخزونها الاحتياطي عبر شراء كميات جديدة منها.