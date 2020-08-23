الاحتلال يُضيق الخناق على العمال الفلسطينيين بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

ضيقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، الخناق على تنقل العمال الفلسطينيين، أثناء توجههم للعمل بالداخل المحتل من عدة معابر بالخليل، وأطلقت صوبهم قنابل الغاز المسيل للدموع.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، احتجزت العشرات من العمال قرب معبر الظاهرية جنوبي الخليل.



وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال، كثفت تواجدها قرب الفتحات في جدار الفصل العنصري، التي يسلكها العمال للوصول لأماكن عملهم.



وأضافت، إن جنود الاحتلال، أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه العمال قرب معبر ترقوميا غربي الخليل، ما أوقع حالات اختناق في صفوفهم.



وتمنع سلطات الاحتلال العمال من الدخول عبر المعابر بسبب جائحة (كورونا)، وتجبرهم على المبيت لعدة أسابيع، فيما يضطر المئات منهم لسلوك طرق التفافية، وعبر فتحات صغيرة في الجدار.



ويتعرض العمال للتنكيل والملاحقة من قبل قوات الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول لأماكن عملهم.



ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية قبل أسبوع، تسجيلاً مصوراً لجنود ينكلون بالعمال قرب الخليل، ويدوسون على رؤوسهم.